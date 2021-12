Posledný rok priniesol mnoho udalostí, pri ktorých politici zohrali hlavnú úlohu. Niektorí z nich výzvy zvládli na jednotku, ostatní sa ukázali aj ako neschopní. Denník Plus JEDEN DEŇ s politológmi Grigorijom Mesežnikovom, Radoslavom Štefančíkom a Jozefom Lenčom spomínajú na udalosti posledných 12 mesiacov. Čo z nich považujú za politický úspech a čo, naopak, za totálny trapas?

Najväčšie úspechy politikov

Grigorij Mesežnikov: Výmena premiéra po vládnej kríze. Odvtedy vláda pôsobí pokojnejšie. Nový premiér vecnejšie rokuje, je menej konfliktov. Samozrejme, nezmizli, ale s týmto premiérom má vláda šancu, aby vydržala dlhšie.

Pozrite si reakciu politikov na výmenu predsedu vlády:

Účinkovanie prezidentky. Zo všetkých ústavných činiteľov pôsobí takým spôsobom, ktorý situáciu upokojuje. Prispieva k stabilite, má jasné postoje, konflikty nevytvára, skôr naopak, do konfliktných situácií sa snaží vstupovať veľmi citlivo.

Zmluva o obrannej spolupráci Slovenska so Spojenými štátmi. To bola kauza, ktorá za predchádzajúcej vlády nebola dotiahnutá, bola politický zneužitá a určite budú okolo toho rôzne diskusie. Ale považujem to za veľmi dôležité, lebo tým sa vlastne potvrdzuje náš spojenecký záväzok.

Radoslav Štefančík: Rošáda medzi Hegerom a Matovičom. Hoci nepriniesla aj rošádu politického vplyvu, odchod Matoviča na ministerstvo financií pomohlo tejto vláde prežiť celý rok 2021. V opačnom prípade hrozilo, že sa vláda rozpadne.

