Premiéra Igora Matoviča otvorene skritizovala už aj prezidentka! Zuzana Čaputová sa v Rádiu Expres pustila do jeho spôsobu vládnutia. Skritizovala chaos v jeho komunikácii a dokonca povedala, že viesť pandémiu by mohol aj niekto iný než Matovič. „Celý svet rieši covid, len my riešime pána premiéra,“povedala hlava štátu.

Matovič zareagoval bleskovo. Odkázal, že on nemanažuje koronakrízu, ale ona manažuje krajinu. „Nie som manažér koronakrízy. Neviem, ako mám odstúpiť z funkcie, ktorú nemám,“poznamenal s tým, že sa snaží pomáhať ministrom. Povedal tiež, že sa cíti ako z každej jednej strany dohryzený pes.

Iniciatívu spustiť referendum o predčasných voľbách pritom odštartovali tri opozičné strany – Hlas-SD, Smer-SD a mimoparlamentná SNS, každá iným spôsobom.

SNS začalo so zberom podpisov k predčasným voľbám ešte v lete. Na uskutočnenie referenda v takejto podobe je potrebných aspoň 350-tisíc podpisov občanov. Samotní straníci nevedia povedať, koľko ich majú vyzbieraných, pre núdzový stav ich totiž nezbierajú osobne, ale na diaľku. Národniari si však veria. „Ešte nikdy nebola taká napätá situácia v spoločnosti, preto si myslím, že referendum by bolo úspešné,“podotkol predseda Andrej Danko. Smeru-SD a Hlasu-SD zároveň pozval výzvu na spoluprácu.

Strana Petra Pellegriniho spustila 17. novembra iniciatívu referendum2021.sk, ktorá sa respondentov pýta, či sú za predčasné voľby. Do dnešného dňa sa do nej zapojilo vyše 218-tisíc ľudí. „Ak budú pribúdať ďalší a jasná väčšina sa vysloví za vypísanie predčasných parlamentných volieb, predložíme v Národnej rade Slovenskej republiky návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia parlamentu,“povedal.

Smer na margo predčasných volieb zvolal minulý týždeň mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Počas nej chcel rokovať o zákone, ktorý by skrátil súčasné volebné obdobie a tým by privolal predčasné voľby. Program rokovania však poslanci nepodporili. „To, že poslanci zablokovali schôdzu, znamená, že sa boja,“vysvetlil si nezáujem predseda Smeru Robert Fico. Zároveň informoval, že začína s rokovaním so sociálnymi partnermi a zber podpisov na spustenie referenda chce odštartovať na prelome januára a februára.

Koaliční poslanci isté pochybenia priznávajú. „Výsledok prieskumu vidím celkovo v situácii, ktorá je. Ľudia dúfajú, že ak by bola iná zostava vlády, situácia by sa vyvíjala inak,“povedal Martin Borguľa z klubu Sme rodina. Janka Bittó Cigániková z SaS súhlasí s tým, že ak niekto chce vyjadriť svoj názor, nech sa vyjadrí. „Aj toto môže byť dôvod, prečo voliči SaS chcú referendum o predčasných voľbách,“povedala. Problém však vidí aj v komunikácii. „Aj ja som volič súčasnej vlády a aj ja som sklamaná z jej komunikácie,“ilustrovala. Nemyslí si však, že do referenda by sa zapojilo toľko ľudí, aby bolo úspešné. „Bude to príliš drahý prieskum verejnej mienky,“povedala.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vidí v konaní opozície jasný zámer. „Referendum o predč̌asných voľbách je pre Fica, Pellegriniho a spol. jediná́ možnosť, ako zvrátiť fakt, že polícia, prokuratuúra a sú́dy majú́ konečne rozviazané́ ruky a môžu konať̌ slobodne,“tvrdí.

Juraj Šeliga zo strany Za ľudí vidí v prieskume možnosť na zlepšenie. „Ja si myslím, že keď pozerám na tieto čísla, prinajmenšom to môže slúžiť na to, aby si všetci povedali: aha, musíme začať komunikovať jasnejšie, zmierlivejšie. Tak, aby sme vytvorili zmier. Na druhej si myslím, že na jednej strane je prieskum, ktorý týmto nezhadzujem, a na druhej strane je reálny výsledok,“povedal v Tv Markíza.

Politológ Miroslav Řádek sa však domnieva, že referendum na Slovensku veľkú šancu nemá. „Vzhľadom na ochotu Slovákov chodiť k referendám, tak by som povedal, že nie. Niektoré strany sa na to ešte len pripravujú alebo začínajú so zberom podpisov. Bude to závisieť od ich postupu,“povedal s tým, že koalícii by pomohlo, ak by premiér komunikoval menej alebo predvídateľnejšie.

V histórii Slovenska pritom bolo už niekoľko pokusov o spustenie referenda, úspešné bolo len jedno – za vstup Slovenska do Európskej únie. Referendum je totiž platné až v prípade, keď sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov a viac než 50 % z nich hlasuje za.