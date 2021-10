Koalícia sa zhodla na zmene výberu policajného prezidenta (PZ). Oznámil to počas pondelkovej tlačovej konferencie predseda vlády Eduard Heger (45). Poslanecký návrh novely zákona bol doručený aj do Národnej rady. Podľa neho vo voľbe prezidenta PZ nastane niekoľko zmien. Upraví sa zrejme výberový proces pri voľbe. Kým v súčasnosti je smerodajný výsledok vypočúvania kandidátov branno-bezpečnostným výborom, po novom by sa to malo zmeniť. Voľba by ostala na ministrovi vnútra, čím by sa zvýšili jeho kompetencie. S tým počíta aj Programové vyhlásenie vlády, ktoré tento bod obsahuje.

Po novom by sa mohlo zrušiť aj obmedzenie funkčného obdobia šéfa polície. Zmenou by prešiel aj proces jeho odvolávania. Zatiaľ čo v súčasnosti na to musí byť dôvod, po novom by to šéf rezortu vnútra mohol spraviť aj bez vysvetlenia. „Súčasná dohoda vládnej koalície, že prezidenta Policajného zboru vyberie minister vnútra a môže ho aj kedykoľvek odvolať, je presný opak tvrdenia, že výber bude apolitický. Za zvláštny považujem aj fakt, že takéto vážne zmeny sú predkladané cez poslanecké návrhy a nie vládny návrh,” skritizovala to Saková.

Úprava výberu šéfa PZ prichádza na pretras opäť po troch rokoch. Legislatívu naposledy menila vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková, čím podľa jej slov chcela funkciu prezidenta PZ odpolitizovať. Zmenu legislatívy vtedy kritizovali súčasný minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (48) či šéf hnutia OľaNO Igor Matovič (48). „Pripadá mi to ako klasické výberové konanie, ktoré dennodenne zažívajú ľudia na ‚výberových konaniach‘ po celom Slovensku. Aj vtedy je poväčšine už vopred rozhodnuté,“ tvrdil Matovič o momentálnej legislatíve s tým, že šéfa PZ by mali vybrať samotní policajti. Obaja politici sa zároveň zhodovali, že ide o spolitizovanie výberového procesu. V tom čase so zmenou zákona nesúhlasil ani exprezident Andrej Kiska. Nakoniec ju nepodpísal, poslanci nakoniec jeho veto prelomili.

