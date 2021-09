Napriek minuloročnej porážke Smeru-SD v parlamentných voľbách a následnom odchode členov okolo poslanca Petra Pellegriniho (45) do novej strany Hlas-SD, sa jeho líder Robert Fico (56) nevzdáva. Zdá sa, že čoraz viac voličov by sa vo voľbách rozhodlo práve pre Smer. Podľa posledného prieskumu volebných preferencií by totiž po Hlase, ktorí by vo voľbách získali 18,5 percenta, skončil práve Smer. So ziskom 14,4 percenta hlasov by sa tak stal druhou najsilnejšou parlamentnou stranou. Ukazuje to prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Na začiatku tohto roka sa pritom Smer-SD pohyboval na úrovni 9 percent a práve Hlas-SD bol jasným volebným lídrom s 24 percentami.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že obe strany sú aj doteraz úzko prepojené a práve Ficov Smer ťaží na páde preferencií Hlasu. Do úvahy podľa neho pripadá aj preberanie fanúšikov strany SNS alebo extrémistických voličov, čomu líder strany prispôsobuje aj svoju rétoriku.

Podľa odborníkov sú chyby koalície ďalším faktorom, prečo sú mnohí voliči znechutení a alternatívu pre nich predstavuje práve Smer. Momentálne by podľa nich bolo až prekvapivé, keby sa preferencie vládnych strán, ktoré prijímajú nepopulárne protipandemické opatrenia, zvyšovali.

Koziak však pochybuje o tom, že by sa Fico mohol opäť stať premiérom: „Neviem si predstaviť, že by predbehol Pellegriniho. Koaličný potenciál Fica je veľmi malý na to, aby poskladal vládu.“ Naopak, podľa Štefančíka tento scenár nemožno úplne vylúčiť a ak sa Ficovi skutočne podarí presvedčiť väčšinu verejnosti a karty bude rozdávať on.