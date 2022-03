Približne pred rokom vystriedal na čele vlády Igora Matoviča (48) vtedajší minister financií Eduard Heger (45). Ten pri bilancovaní na sociálnej sieti vládny štvorlístok pochválil. Počas pandémie sa podľa premiéra snažila koalícia priniesť na Slovensko prvé pozitívne zmeny - či už v podobe legislatívnych opatrení alebo reforiem. „Ako antikorupčná vláda sme rozviazali orgánom činným v trestnom konaní ruky, čo prinieslo prvé výsledky v očiste Slovenska od skorumpovanej chobotnice,“ dodal.

Takto optimisticky to však nevidí nadácia Zastavme korupciu. Tá pred dvomi rokmi zhrnula 24 najdôležitejších protikorupčných sľubov vtedy nastupujúceho kabinetu. Z nich zatiaľ presadil iba sedem. „Vláda zažila neľahké obdobie, keď najprv musela čeliť pandémii a teraz zase vojnovému konfliktu. Ani to však nemôže slúžiť ako ospravedlnenie, že vláda dosiaľ splnila len veľmi málo z protikorupčnej časti svojho programu,“ povedala riaditeľka nadácie Zuzana Petková s tým, že koalícia nerieši napríklad sľúbený zákon o hmotnej zodpovednosti, nezávislú policajnú inšpekciu, transparentné majetkové priznania či opatrenia na zníženie miery korupcie vo verejnom obstarávaní.

Na snímke štvorica predstaviteľov politických strán sprava Richard Sulík (SaS), Igor Matovič (OĽANO), Veronika Remišová (Za ľudí) a Boris Kollár (Sme rodina) po podpise koaličnej zmluvy 21. marca 2020 na Bratislavskom hrade v Bratislave. Zdroj: Pavel Neubauer

Aj nadácia však našla svetlé stránky. Vládu pochválila, že NAKA a prokuratúra majú rozviazané ruky a začali vyšetrovať korupčné kauzy, ktoré sa týkajú prominentov. To zaradil medzi tri najvýznamnejšie plusy tejto vlády aj politológ Radoslav Štefančík: „Rozviazali ruky polícii. To by mala byť však v každej demokratickej spoločnosti samozrejmosť.“ Podľa odborníka je ďalším plusom súčasnej vlády to, že sa Slovensko prihlásilo k jednoznačnej orientácii k Európskej únii a NATO: „Vlády Smeru iba vajatali medzi Východom a Západom.“ Sympatické je podľa Štefančíka aj to, že sa začalo oveľa viac hovoriť o klimatických problémoch: „Tému klimatických zmien sa darí posúvať vďaka ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (70).“

Politológ však poukázal aj na chyby koalície: „Určite sa im nepodarila zmena politickej kultúry k lepšiemu. Zdá sa, že obdobie našich ľudí sa neskončilo a koalícia má svojich našich ľudí, ktorých uprednostnili pred ľuďmi s odbornými znalosťami.“ Podľa Štefančíka sa vláde tiež nepodarilo presvedčiť verejnosť o svojich reformných úmysloch. „Nie všetko, čo sa prezentuje ako reforma, napríklad tá školská, ňou aj skutočne je. Reforma má prinášať zásadnú zmenu skostnateného systému,“ vysvetlil. Štefančík si tiež myslí, že niektoré ministerské stoličky sa nepodarilo obsadiť zodpovednými a kompetentnými osobami: „O Natálii Milanovej a Štefanovi Holom ani nevieme, čo robia. A Roman Mikulec, ktorý povie primátorovi Košíc, ´veď máte vodu, tak ako to, že ste v zlej situácii´, keď tadiaľ chodí množstvo utečencov, tak prepáčte, čo je toto za ministra?“

Pozrite sa v galérii, čo predsedovia koaličných strán a premiér zažili počas posledných dvoch rokov.