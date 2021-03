Nekonečný príbeh? Koaličná kríza opäť nabrala na obrátkach. Po štvrtkovom vystúpení premiéra Igora Matoviča (47) zdá sa, padli všetky predchádzajúce dohody koalície. Ani nie 24 hodín po vyhlásení uzmierenia sa všetky strany opäť ponorili do rokovaní, a tak je osud koalície opäť neistý.

Vyhlásil premiér vojnu koaličným stranám? Keď na tlačovke ohlasoval koniec ministra zdravotníctva Marka Krajčího, naplnil tým dohodu medzi koaličnými partnermi. Čo však netušila verejnosť ani ostatok koalície boli ďalšie Matovičove podmienky. „Chcem, aby nový minister alebo ministerka bola v týchto ťažkých časoch pre Slovensko spoločne so súčasným ministrom niekoľko týždňov spolu v úrade,“ povedal počas vyhlásenia. Dodal, že minister odstúpi až po začatí masového testovania ruskou vakcínou Sputnik V. Premiér si neodpustil ani kritické poznámky na adresu koaličných partnerov a Krajčího odstúpenie označil ako amorálne, neľudské a absurdné.

Výstup OĽaNO nahneval koaličných partnerov natoľko, že okamžite obnovili rokovania. Zmena ich nálad bola o to dramatickejšia, že ešte v ten deň mali všetci štyria lídri vystúpiť pred verejnosť a podpísať tzv. memorandum dobrého vládnutia. Vzhľadom na už spomínanú tlačovku premiéra však na spoločné vyhlásenie neprišiel okrem novinárov nikto. „Som veľmi sklamaný. Spoliehal som sa na to, že koaličný partner dodrží dohodu,“ povedal pre týždenník Plus SEDEM DNÍ minister hospodárstva Richard Sulík.

Vývoj situácie sa zjavne dotkol aj ministra zdravotníctva. Ten sa so svojou funkciou lúčil so slzami v očiach. Hoci na návrh „postupného” odchodu z ministerského kresla vo štvrtok nič nenamietal, v piatok ráno oznámil svoj koniec. „Nechcem, aby termín môjho odchodu bol zámienkou na povalenie vlády. Dnes podám demisiu,“ vyhlásil na sociálnej sieti. Následne ho prezidentka Zuzana Čaputová popoludní odvolala. Na prvý pohľad šľachetný krok Krajčího okomentoval aj politológ Radoslav Štefančík. „Nemyslím si, že pán Krajčí je schopný spraviť čokoľvek bez porady s Igorom Matovičom. Keby to bol jeho nápad, treba povedať, že je skutočne geniálny. Tak dal priestor ďalším rokovaniam,“ tvrdí politológ.

To, že to medzi ministrami vrie, bolo cítiť v piatok aj na dopoludňajšom rokovaní vlády. Líder SaS Richard Sulík prišiel na piatkové rokovanie vlády v sprievode svojich ministrov – Ivana Korčoka a Branislava Gröhlinga. Vyhlásil, že v koaličných rokovaniach sú na bode nula. „Myslím si, že každý, kto tlačovú besedu videl, vie presne, o čom hovorím. Mrzí to mňa osobne, lebo som s Igorom Matovičom v posledných dňoch strávil veľa času a myslel som si, že dohoda je urobená, platná a všetky strany ju chcú akceptovať,“ vyhlásil s tým, že strana strávi najbližšie dni rokovaním a v pondelok oznámi ďalšie kroky. Podobný postoj mala aj líderka Za ľudí Veronika Remišová. „Myslím si, že je mimoriadne potrebné najmä v tejto krízovej situácii mimoriadne dôležité, aby sa obnovila dôvera a v prvom rade, aby ľudia už nemuseli riešiť problémy vlády, ale aby vláda riešila problémy občanov,“ povedala s tým, že jej strana bude rokovať o ďalšom postupe.

Premiér sa počas piatkového rokovania vlády novinárom vyhýbal a na ich otázky neodpovedal. Po jeho ukončení bez slova odišiel v sprievode ministrov z OĽaNO. Minister práce Milan Krajniak vysvetlil, že s podmienkami Sme rodina nemali koaličné strany problémy. „Asi uznáte, že Sme rodina v tomto spore nie je žiadnou stranou. Snažíme sa skôr tlmiť vášne,“ dodal.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka premiér nepochopil, že v koaličnej kríze ide najmä o jeho spôsob vládnutia. „Aj keby sa dohodli, myslím si, že pôjde len o prestávku medzi napätými vzťahmi,“ povedal. Dodal, že v súčasnosti by sa čudoval SaS, keby boli ochotní pristúpiť k novej dohode. „Víťazom krízy je Igor Matovič v prípade, ak sa mu nezosype vláda. Porazeným sú tie strany, ktoré žiadali rekonštrukciu vlády, no k žiadnej nedošlo. Tým absolútnym porazeným je však volič, ktorý v roku 2020 volil tieto strany s vidinou zmeny,“ dodal.

Prečítajte si aj: