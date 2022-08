Vo voľbách 2020 to ale liberálom nestačilo. Dôležitý je totiž aj politický marketing, ktorý z vtedy opozičných strán vraj zvládol najlepšie Igor Matovič. Marketér Robert Slovák pre startitup.sk prezradil, v čom Matovič predčil svojich konkurentov: „Protestami pred Bonaparte až po postavenie sa pred politikov Smeru s plagátom o rozkrádaní štátu.“ Šéf OĽANO bol podľa odborníka v tomto najakčnejší a najuveriteľnejší. „Pomohol mu aj výlet do Cannes (pred Počiatkovu vilu), či 5-tisíc sviečok pred úradom vlády. Tieto úlety by ale nezafungovali bez širšieho kontextu a dlhodobo budovanej značky Obyčajný Matovič,“ dodal Slovák.

Poukazovať na chyby a niečo budovať je ale veľký rozdiel. Po odchode SaS z vlády budú musieť zvyšné koaličné subjekty OĽANO, Sme rodina a Za ľudí nájsť ministrov hospodárstva, školstva, spravodlivosti a zahraničných vecí. „Nebol by som optimistom, že sa bude zbytok vládnej garnitúry rozhodovať na základe odbornosti ku konkrétnemu rezortu,“ povedal politológ Radoslav Štefančík.

Podobný názor má aj ďalší politológ Tomáš Koziak. SaS je podľa neho politickou stranou, ktorá nemá problém nájsť odborníkov aj vzhľadom na to, ako strana funguje, ako dlho pôsobí na politickej scéne, na fungujúce štruktúry a odkiaľ sa ich odborníci dostanú do centra politického diania: „V prípade Za ľudí, OĽANO a Sme rodina toto nie je. Problém sa bude týkať všetkých ministerstiev. Elegantné riešenie by bolo, keby získali niekoho z mimostraníckeho prostredia.“

Napriek tejto kritike vyzdvihol Koziak aspoň jeden prípad a síce prípadné obsadenie stoličky ministerstva školstva. Ako uviedol pre náš denník, OĽaNO by urobilo chybu, ak by na post nenominoval svoju tímlíderku pre školstvo, jednotku z kandidátky - Máriu Šofranko.

Pokračovanie na druhej strane.