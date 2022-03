Ak by ktokoľvek súdny chcel pomenovať základný problém súčasnej koalície, jednoznačne by to bola komunikačná neschopnosť. Myslí si to aj politológ Tomáš Koziak. „Táto vláda má najväčší problém komunikovať s voličmi, ako aj medzi sebou,“ konštatoval. Ako druhé uviedol chaotickosť prijímania rôznych opatrení. Veľmi viditeľné to bolo hlavne počas prvotného riadenia pandémie, čo sa následne odzrkadlilo na preferenciách.

Politológ Radoslav Štefančík takisto označil za najväčšie negatívum vlády situáciu spojenú s bojom proti covidu. „Riešenie tejto situácie bolo sprevádzané viacerými vnútrokoaličnými konfliktami, ktoré si mohli odpustiť, keby komunikovali koaliční partneri navzájom oveľa intenzívnejšie a racionálnejšie a nevnášali do toho toľko emócií,“ uviedol.

Najväčšie sklamanie tejto vlády z pohľadu voliča bol podľa Koziaka určite Igor Matovič.

Za pozitívne prekvapenie označil Koziak výmenu na poste ministra zdravotníctva, kde prišiel Vladimír Lengvarský, ktorého ľudia vnímajú pozitívne. Predovšetkým jeho rozhodnosť, že nechcel v prípade riadenia pandémie politikárčiť. Celkovo však vládni politici podľa Štefančíka často pôsobia amatérsky, bezbranne, chaoticky, akoby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Pripomenul aj ich rozpoltenosť a že sa nedokážu dohodnúť na spoločnom stanovisku. Za veľké pozitívum Koziak pokladá, že polícia a NAKA majú rozviazané ruky. Súhlasí s tým aj jeho kolega Štefančík.

Samostatnou kapitolou je osud strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Po jeho náhlom odchode z politiky sa žezla ujala Veronika Remišová, pod ktorej vedením sa strana takmer úplne rozpadla. Navyše k jej nepopularite prispel podľa Koziaka aj spôsob, akým vedie svoje ministerstvo. Odborník pripomenul aj jej konflikt s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorý posunula do osobnej roviny.

Najmenším sklamaním v rámci koalície je podľa Koziaka strana SaS. Odborníci pozitívne hodnotili predovšetkým výkon ministra zahraničia Ivana Korčoka a štátneho tajomníka Martina Klusa, a to aj v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

Spoločná fotografia členov novovymenovanej vlády SR 21. marca 2020. Jaroslav Novák Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Jedným z najväčších predvolebných sľubov Igora Matoviča pred voľbami bolo, že skoncuje so systémom „našich ľudí“ a dosadí všade odborníkov. Jeho plnenie však podľa odborníkov výrazne pokrivkáva. Na záver pomenoval aj najväčšie sklamanie dva roky od volieb, a teda že nedošlo k zlepšeniu politickej klímy na Slovensku. „Nepozorujem posun k ideám, pre ktoré sme pred štyrmi rokmi stáli na námestiach po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky,“ dodal.

Anketa Ste spokojný s touto vládou? Áno 11% Nie 89% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: