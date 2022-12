Od minulého štvrtka si poslanci bývalej koalície vykrikujú, kto čo mal, mohol a nechcel urobiť. V pléne padali rôzne prirovnania, útočilo sa tvrdo na všetkých stranách. SaS, ktorá schôdzu iniciovala, je rozbíjač, Heger je premiér ako lečo. Poslanci si vykrikovali, kto sa s kým stretával a kto obchoduje s fašistami. Skrátka, to, čo si mali povedať v lete, keď ešte bola šanca na záchranu štvorkoalície, si vykričali teraz a priamo pred kamerami.

Možnosť, ktorú načrtol Richard Sulík zo SaS načrtol, že kabinet prejde rekonštrukciou a liberáli sa síce do vládnych kresiel nevrátia, ale budú ho podporovať, zmietol Heger zo stola. Stojí si za ministrom financií a svojim premiérskych predchodcom, no najmä straníckym šéfom, Igorom Matovičom. Rovnako odmietol aj klebetu, podľa ktorej by si hlas poslanca zo Sme rodina Martina Borguľu kúpil za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca.

Naopak, Heger spolu s ďalšími koaličníkmi varuje pred chaosom, ktorý nastane po povalení vlády. V tom mu však oponuje Iveta Radičová, ktorá na vlastnej koži zažila úspešné odvolanie v parlamente.

„Po páde vlády v roku 2022 by nenastal väčší chaos ako prežívame teraz. Vláda padá kontinuálne. Bez ohľadu na to, či jej parlament vysloví alebo nevysloví dôveru. Padá vláda, želajme si niečo,“ povedala v ankete Denníka N.

Bývalý minister financií Ivan Mikloš sa tiež pridáva k názoru, že vláda by mala padnúť. Za dôvod považuje aj „spôsob, akým vládna koalícia za posledné týždne a mesiace doslova pľundruje verejné financie“. Pripomína svoj názor z júna tohto roku, keď prirovnal mandát súčasnej vlády k „hrôze bez konca“, ktorá ohrozuje slobodu a demokraciu. „V stávke je omnoho viac a obávam sa, že čím dlhšie bude dnešný výkon moci pokračovať, tým viac budú ohrozené záruky našej slobody a prosperity,“ dodáva Mikloš.

Politologička Soňa Szomolányi sa prihovára za riadený pád vlády. „Súčasné vládnutie Igora Matoviča a Borisa Kollára za asistencie oficiálneho premiéra prinieslo znechutenie, silné rozhorčenie, ba až zaslepujúcu zlosť v spoločnosti a to otupuje vnímanie hrozby pádu samotnej demokracie,“ hovorí politologička. V predčasných voľbách vidí nádej, že zmobilizujú liberálni aj konzervatívni voliči a podporia demokratické strany.

Bývalý poslanec Národnej rady Miroslav Beblavý pripomína rok 2005. „Keď druhá Dzurindova vláda v roku 2005 stratila väčšinu, prežila. Dnes už vieme, že snaha udržať sa pri moci za každú cenu nám priniesla kupovanie poslancov,“ hovorí. Opakom bola Radičovej vláda, ktorá padla v roku 2011, hoci mala väčšinu. Ako by volil on? „Súčasná vláda prišla o väčšinu poslancov a politické strany, ktoré ju tvoria spolu podporuje len každý šiesty rozhodnutý volič. Ide o najnižšie číslo v histórii a legitimita koalície je nenávratne stratená,“ tvrdí Beblavý. Hovorí o due Matovič-Kollár, ktoré má „vzácnu kombináciu nekompetentnosti a populizmu“.

Podľa Beblavého zmena príde tak či tak. „A ťažko nájsť argument, aký zásadný benefit prinesie Slovensku udržovanie dnešnej komatóznej koalície,“ dodával.

Ak by vláda padla, je bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská jednoznačne za predčasné voľby. Dôvod? „V súčasnom rozložení parlamentu nevidím žiaden priestor na dôveru pre akúkoľvek vládu,“ podčiarkuje.

„Už mám všetkého toho vydierania plné zuby,“ nekompromisne konštatuje sociológ Michal Vašečka. „Odmietam vidieť svet v kategóriách ´tých našich´a tých ich´. Máme problematickú vládu, ktorá dávno nie je protikorupčná, nemá väčšinu v parlamente a spolieha sa na hlasovanie obskúrnych postavičiek,“ hodnotí súčasnú situáciu. V opozícii sa podľa neho „chystajú prázdni technici moci, ktorú chcú Slovensko strhnúť na maďarskú cestu“.

Na krízu demokracie upozorňovala aj prezidentka Zuzana Čaputová v správe o stave republiky. Tvrdo povedala: „Takto to ďalej na Slovensku ísť nemôže bez toho, aby boli zničené zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti našej spoločnosti. Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom nanovo si vybrať svojich volených zástupcov.“

Tak ako sa odborníci jednoznačne vyjadrujú o marazme Hegerovej vlády a privítali by skôr jej koniec, tak to vidí aj verejnosť, pokiaľ ide o prieskumy verejnej mienky. Koniec Hegerovej vlády si už v júni tohoto roku želalo 56,7 percenta ľudí. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie JOJ. Agentúra Focus pre televíziu Markíza v októbri 2022 zistila, že 60 percent respondentov by si prialo predčasné voľby. V podobnom duchu reagovali aj čitatelia nášho denníka v anketách na Facebooku. Pád vlády a predčasné voľby tam však dosahovali čísla nad 90%. Zaujímavé výsledky priniesla aj veľká čitateľská anketa nášho denníka zo začiatku tohoto roka, venovaná vládnutiu Igora Matoviča a Eduarda Hegera. 66% respondentov vyjadrilo svoje sklamanie zo strany OĽaNO.

Skepsu a nedôveru voči vláde, ilustrujú aj prieskumy týkajúce sa jednotlivých ministrov. Tlačová agentúra SITA uviedla, že najnedôveryhodnejším lídrom je dlhodobejšie šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa telefonického prieskumu agentúry Polis v poslednom novembrovom týždni mu nedôveruje 87,5 percenta opýtaných. S 84 percentami je mu v pätách Marian Kotleba, ktorý mimo parlamentu vedie ĽS NS. Vo veľkom prieskume čitateľov denník Plus 1 deň z apríla tohoto roku

Rebríček vedie Peter Pellegrini z Hlasu, ktorému dôveruje 30,1 percenta opýtaných. Robertovi Ficovi, šéfovi strany Smer, dôveruje 28,3 percenta. Ďalšie výsledky sú pomerne tesné: Richardovi Sulíkovi zo SaS dôveruje 19,8, Tomášovi Tarabovi zo strany Život – NS 19,3, Milanovi Uhríkovi z Republiky 17,3 a Borisovi Kollárovi zo Sme rodina 17,1 percenta ľudí. Až po nich nasleduje líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová s 13,3 percenta dôveryhodnosti.

Veľmi podobné sú aj výsledky prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza tiež z novembra, ktorý sa však zameral vyslovene na členov vlády. Najdôveryhodnejší je minister práca Milan Krajniak zo Sme rodina – dôveruje mu 31 percent opýtaných. Heger je až štvrtý s 26-percentnou nedôveryhodnosťou. Na konci rebríčka je Igor Matovič, ktoré dôveruje 11 a nedôveruje 88 percent. Slovenská spoločnosť vôbec nedôveruje svojim ministrom: nedôvera prekračuje 50-percentnú hranicu takmer u každého. Výnimkou je šéf diplomacie Rastislav Káčer so 48-percentnou nedôverou a 24-percentnou dôverou. Káčer je však vo vláde iba od polovice septembra.