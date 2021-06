Podľa Krajčího sme mali začať ruskou, neregistrovanou vakcínou očkovať už skôr. "Stratili sme tri mesiace čase a prebiehala aj intenzívna, negatívna kampaň," hovorí v relácii TA3. "Treba si uvedomiť, že máme len osem vakcinačných miest," doplnil. Verí, že do čakárne na Sputnik bude ľudí pribúdať.

Podľa Rašiho je lepšie, že sa očkuje Sputnikom V, pokiaľ by sa nedali zaočkovať inou vakcínou. Príbeh o Sputniku je však príbeh o tom, ako sa to robiť nemá. Dodáva, že by vakcínou začal očkovať ak by bol ministrom zdravotníctva a mali dostatočné dokumenty. "Chápem to tak, že terajší premiér a minister zdravotníctva sa tomu venovali. A bývalý premiér je na vine," hovorí Raši. Vychádza z vyjadrenia Krajčího, ktorý tvrdil, že očkovanie brzdil premiér Eduard Heger.

Raši aj Krajší tvrdia, že 200 tisíc dávok, do konca augusta, máme možnosť minút najmä preto, pretože sa ním chcú očkovať ľudia nad 60 rokov. "Príchod Sputnika bola mediálna bomba. Preto sa tu neočkuje," hovorí Raši. Obaja poslanci sa však zhodli, že išlo o negatívnu kampaň Sputniku, ktorá zabránila očkovaniu.

Krajčí o neočkovaní Sputnikom obvinil každého, od ministerky Veroniky Remišovej cez ministra Ivana Korčoka. "Bol to nástroj hybridnej vojny. Ja som chcel zachrániť životy," povedal Krajčí. Raši dodal, že nedôveryhodnosť vakcíne dodáva aj neochota očkovať sa ním od Igora Matoviča aj aktuálneho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Krajčí hovorí, že máme výhodnejšiu zmluvu Sputniku ako iné krajiny. Raši poukázal, že politickú zodpovednosť mal vykázať aj Igor Matovič - rovnako ako Krajčí.