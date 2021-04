Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes v relácii Na telo Plus na Markíze povedal, že očkovať sa budú môcť od štvrtka aj ľudia nad 16 rokov. Pozrite, čo ďalšie plánuje uvoľňovať, čo bude s cestovaním do zahraničia a dokedy budeme nosiť rúška.

Lengvarský opatreniam verí a nemyslí si, že uvoľňovanie nastalo náhle. Podľa neho ak bude dobrá epidemiologická situácia, budem mocť zrušiť aj núdzový stav možno skôr, než za 40 dní. "Všetky rozhodnutia sú po dôkladom uvažení odborníkov, netreba sa na to pozerať len z jedného hľadiska - treba nájsť konsenzus, ktorý podrží ekonomiku, ale ani epidemiologická situácia sa nebude zhoršovať," uviedol. Podľa neho má vláda zaáložný plán ak by sa do troch týždňov malo opäť zatvárať.

Ak však bude situácia dobrá, zákaz vychádzania sa posunie na 22. hodinu."Zákaz zhromažďovania treba ešte aspoň dva až tri týždne," hovorí. "O týždeň sa môže prehodnotiť, kedy bude večerný zákaz vychádzania. Podľa situácie sa to môže zmeniť na 22. ale aj na 20.," doplnil. Podľa neho sa netreba báť demonštrácií nepokojných ľudí.

Ďalšie opatrenie ktorým možno prekvapil, je názor, že rúška v interiéri budeme nosiť ešte dlho a nezmení sa to ai v lete. Práve toto ročné obdobie však najskôr uvoľní opatrenia pri ceste do zahraničia. Aktuálne podmienky ministerstva zahraničných vecí ohľadom cestovania sú platný PCR test, dodržať podmienky danej krajiny a po návrate na Slovensko ostať aspoň 14 dní v karanténe alebo vykonať PCR test a ak bude negatívny ostať len osem. Iné podmienky samozrejme platia pre zaočkovaných a tých, čo ochorenie prekonali."Letný režim by mohol zaviesť aj COVID pas, kde nebude zapísané len očkovanie, ale aj to, či sa vykonal test," hovorí minister.

Novinkou od štvrka okrem predĺženia hodiny, ktorú môžeme tráviť von je aj očkovanie od 16 rokov. "Na rad samozrejme prídu až ako poslední a možnosť vybrať si vakcínu tam nie je," potvrdil Lengvarský. Títo ľudia pri aktuálnom tempe očkovania najskôr podľa jeho slov dostanú Pfizer, nakoľko k nám smerujú 2 milióny vakcín.