Zdravie bližšie k ľuďom. Takýmto heslom sa má podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky riadiť parlament. Súčasťou novely zákona by po novom mohla byť aj zmena v lekárňach!

Poslanci by mohli navrhnúť zavedenie očkovania v lekárňach. Informovala o tom agentúra TASR, ktorá správu prevzala od ministerstva zdravotníctva. Tento návrh ministerstvo pôvodne vypustilo z vládnej novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, lopta je teda na strane Národnej rady.

Novela zákona v pôvodnom znení nezískala vo vláde dostatočnú podporu. Nič to však nemení na situácii, že takýto návrh môže byť súčasťou parlamentných rokovaní. Časť novely zákona, ktorá sa týkala očkovania v lekárňach, je dôležitá aj podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Michala Palkoviča. "Čas, ktorý do zasadnutia parlamentu máme, využijeme na to, aby sme precizovali pravidlá a námietky, ktoré vzniesli," vyjadril sa.

Vypustenie očkovania z pozmeňujúceho návrhu kritizuje aj Slovenská lekárnická komora, ktorá poukazuje na to, že dlhodobo pripravovali s ministerstvom zdravotníctva všetky dôležité kroky pre zmenu v zdravotníctve. Očkovať sa občania mohli v lekárňach najmä proti chrípke, čo by viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti populácie.

Predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku Jaroslav Kypr je zo situácie nepríjemne prekvapený. "Sme úprimne zaskočení tým, že možnosť očkovania v lekárňach z návrhu novely zákona vypadla." Svoju frustráciu smerujú na ministerstvo zdravotníctva. "Práve ministerstvo argumentovalo, že výhodou očkovania v lekárňach je rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekární, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu." Podľa Kypra má o takéto služby záujem čoraz viac ľudí, samotné vakcíny však paradoxne strácajú na popularite.