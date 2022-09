Prečo mu to je zrazu ľahostajné? Pred niekoľkými rokmi Juraj Rizman (45) ako vášnivý enviroaktivista razantne bojoval proti dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce, dnes mu však zvláštnym spôsobom uvedenie tretieho bloku do prevádzky neprekáža. Aký postoj k tomu zaujala jeho partnerka, prezidentka Zuzana Čaputová (49), ktorá je tiež známa ako bojovníčka za životné prostredie?

Slovenské elektrárne začali 9. septembra so zavážaním jadrového paliva do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO). „Dlhé roky sa na to čakalo. Pre niektorých to bol nekonečný príbeh, ale dočkali sme sa,“ povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO) na brífingu krátko po začatí prác.

„Ide o historický moment, ktorý završuje neslávne známy nekonečný príbeh výstavby. Ale čo bolo, bolo, niekoľkoročná snaha práve priniesla svoje ovocie. Symbolicky v čase, keď slobodný svet trápia vysoké ceny energií, Slovensko zvyšuje produkciu zelenej elektriny z 52 na 65 %. Stane sa tak európskym lídrom vo výrobe elektriny z jadra,“ poznamenal v tejto súvislosti rezort hospodárstva. Tretí blok by mal ísť na plný výkon začiatkom budúceho roka. Bude tak podľa ministerstva možné naplniť dohodu so Slovenskými elektrárňami, že ceny elektriny pre domácnosti zostanú na súčasnej úrovni. Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach majú Slovenské elektrárne v pláne uviesť do prevádzky 23 mesiacov po sprevádzkovaní tretieho bloku.

Prvý blok Atómovej elektrárne Mochovce spustili do skúšobnej prevádzky v roku 1998. Proti spusteniu protestovala aj známa organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace, ktorá sa odvolávala na to, že ak by sa stavalo podľa pôvodných plánov, prípadná havária by mohla spôsobiť veľkú katastrofu. Aktivisti Greenpeace požadovali, aby sa pred začiatkom dostavby komplexne posúdili vplyvy na životné prostredie.

V tom čase bol jedným z kritikov dobudovania elektrárne v Mochovciach súčasný partner prezidentky Zuzany Čaputovej. Juraj Rizman pracoval ako dobrovoľník a enviroaktivista pre Greenpeace od roku 1993. V rokoch 2008 až 2013 bol dokonca riaditeľom organizácie. Počas svojej mladosti sa po Slovensku aj v zahraničí zúčastňoval na viacerých protestných akciách. Bojoval proti testom jadrových zbraní či výstavbe atómových elektrární.

V roku 1994 bol súčasťou protestu proti Mochovciam, keď na jadrovú elektráreň vyvesili transparent. „Sedel som asi v 50-metrovej výške na rebríku, ktorý viedol na chladiacu vežu atómovej elektrárne. Vyvesili sme tam vtedy jeden z najväčších transparentov v histórii Greenpeace,“ spomínal si po rokoch na tieto udalosti Rizman v rozhovore pre Denník N. Policajti ho zadržali na rebríku chladiacej veže elektrárne, na polícii strávil päť hodín a dostal aj poriadkovú pokutu. Rizman sa následne stal po nástupe Čaputovej do prezidentskej funkcie jej environmentálnym poradcom.

V tejto súvislosti nás preto zaujímalo, ako teraz vníma otvorenie tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. „Snažím sa veľmi nekomentovať životné prostredie, odkedy nepracujem v tejto oblasti. A popravde, nejak som to veľmi nesledoval,“ šokoval Rizman s tým, že k týmto veciam sa nevyjadruje zámerne. „Nie je to ani vhodné a ani nejako extra túto problematiku nesledujem,“ povedal. „Ja robím v úplne inej oblasti. Skončil som s touto témou a naposledy som v nej pracoval pred 8-9 rokmi, takže reálne by asi nemalo nejakú relevanciu to, čo by som vám teraz povedal,“ vysvetľoval ďalej.

Ochranu životného prostredia považuje za jednu zo svojich kľúčových priorít aj prezidentka Čaputová. Spustenie tretieho bloku Mochoviec do prevádzky však paradoxne považuje za dobrú správu pre Slovensko. Optimizmus z dostavby a zo spustenia tretieho bloku elektrárne, naopak, nezdieľa Greenpeace.