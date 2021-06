Zuzana Čaputová (47) si práve v utorok 15. júna 2021 pripomína druhé výročie svojej inaugurácie. Na špeciálne oslavy však nemala príliš času. Jej utorkový program bol viac ako náročný. V doobedných hodinách prijala hneď dvoch prezidentov. O desiatej ráno sa stretla s poľským prezidentom Andrzejom Dudom (49). Hodinu na to už v prezidentskej záhrade vítala hlavu Chorvátska, Zorana Milanoviča (54). Vzhľadom k veľkej časovej tiesni, oboch prezidentov privítala v rovnakých svetlomodrých šatách. Podľa odborníka na protokol je to však v poriadku. "Pani prezidentka nie je Helenka Vondráčková, ktorá sa po každej tretej pesničke prezlieka ," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ Marek Trubač.

Šaty na prvý pohľad upútali výrazným detailom bielej stuhy. "Má znázorňovať zlomený slnečný lúč," prezradil pre náš denník dvorný návrhár prezidentky Boris Hanečka. Práve biela stuha na svetlomodrom podklade vytvárala osobitý detail. Hanečka dodal, že k šatom ešte plánuje doplniť doplnok v podobe malého klobúčika.

Čo sa týka materiálu, prezidentka musí držať protokol či sú horúčavy, alebo nie. Na oficiálne stretnutia si nemôže dovoliť odhalené nohy, topánky s otvorenou špičkou, ale ani odhalené ramená. Návrhári majú preto menej možností, no aj tu sa dajú robiť zázraky. "Táto svetlomodrá je obľúbená farba pani prezidentky. Má ju veľmi rada," doplnil Hanečka.