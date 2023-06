Spor medzi Východoslovenskou energetikou (VSE) a teplárenskou spoločnosťou Chemes neutícha. Najznámejšia humenská firma dlhuje za spotrebované energie od septembra do decembra vlaňajšieho roku viac ako 19 miliónov eur. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa spor mal v dohľadnej dobe urovnať. Do pozornosti to stavia aj samotných obyvateľov mesta. Jedným z nich je známy poslanec NR SR.

Podľa informácií VSE, Chemes odmieta zaplatiť dlh vo výške viac ako 19 miliónov eur za spotrebovanú elektrinu a plyn medzi septembrom a decembrom minulého roka. Táto dlžná suma vznikla napriek tomu, že Chemes predával energie ďalej s prirážkou, vrátane miestnej spoločnosti zabezpečujúcej teplo pre domácnosti.

Chemes sa tiež rozhodol odstúpiť od všetkých zmlúv a poslal elektrárňam list. Tvrdí, že odmietol platiť kvôli údajnému zlému výpočtu cien zo strany VSE. VSE však tvrdí, že dodržiavala zmluvné podmienky a Chemesu účtovala za dodané energie dohodnuté ceny. V roku 2022 došlo k dramatickému zvýšeniu cien plynu a elektriny kvôli energetickej kríze na Ukrajine, čo sa Chemesu nepáči. Spor medzi spoločnosťami je momentálne na súde a VSE tvrdí, že Chemes sa dopustilaprotiprávneho postupu.

Situácia má potenciál ohroziť dodávky tepla pre obyvateľov mesta Humenné. Humenská energetická spoločnosť (HES), ktorá je závislá od Chemesu ako jediného zdroja tepla, je obzvlášť zraniteľná. VSE vyjadrila obavy, že Chemes sa môže vyhýbať svojim záväzkom voči nej a ďalším veriteľom. Verí však, že súdy spravodlivo posúdia situáciu a nepovolia neplatenie dlhov na základe pochybných protinárokov.



Vedenie samosprávy potvrdilo, že sa mesto stalo poddlžníkom bez ich vedomia. Keďže je Chemes v Humennom jediným výrobcom tepla z účinného centrálneho zdroja, vnímajú toto ako riziko. "Vývoj situácie konzultujeme s Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ako nadriadenými orgánmi v tejto problematike,” uvádza mesto.

Situácia znepokojuje viacerých občanov mesta. Jedným z nich je aj Ján Mičovský, exminister pôdohospodárstva a v súčasnosti nezaradený poslanec NR SR. Ten vníma všetky možné rizika veľmi citlivo. “Hrozbou nie je strata tepla, skôr jeho cena. Spoločnosť Chemes, a.s. Humenné je v meste Humenné jediným výrobcom tepla. Tento fakt vníma samospráva ako riziko a pokiaľ viem, pracuje na alternatívnom riešení, ktoré by spočívalo v narušení tepelného monopolu. Nebude to však zajtra. Vecná intenzívna komunikácia mesta s riadiacimi energetickými orgánmi štátu vytvára predpoklad, že do času uplatnenia rozumnej alternatívy nebude občan rukojemníkom problému,” uviedol v reakcii pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Svojimi ďalšími slovami však naznačil, kto je za vzniknutý problém podľa všetkého zodpovedný. “Mesto odkúpilo svoj podiel a stalo sa 100% vlastníkom Humenskej energetickej spoločnosti, ktorá je distribútorom tepla. To prinieslo pozitívne zmeny. Bol pozastavený súdny spor, v ktorom hrozila mestu platba viac ako 2 milióny eur a úspešne realizované boli dve výzvy týkajúce sa rekonštrukcie teplovodných rozvodov. Predísť problému sa dalo, ak by platby medzi výrobcom a distribútorom korektne prebiehali, na skutočnosť, že sa tak nedialo, však mesto zrejme nemalo vplyv,” dodal Mičovský, ktorý tak nepriamo ukázal na Chemes ako vinníka. Ako celý spor dopadne, si netrúfa predpovedať. “O tom rozhodne súd,” uzavrel.

Prečítajte si tiež: