Samotný Kusý si váži rozhodnutie súdu, ktorý podľa jeho slov zobral do úvahy všetky informácie. K obvineniu sa však po prepustení vzhľadom k pokračujúcemu vyšetrovaniu nevyjadril. „Chcem však povedať, že sa cítim byť nevinný," tvrdil po odchode zo súdu. Prokurátor žiadal o vzatie obvineného do kolúznej väzby. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, či mariť vyšetrovanie.

„Necíti sa byť vinným," zdôraznila jeho obhajkyňa Eva Mišíková. „Rozhodnutie sudkyne považujem za zákonné a odôvodnené aj so zreteľom na argumenty, ktoré sme ako obhajcovia predložili k návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby. U obvineného nie sú dôvody kolúznej väzby,“ pokračovala ďalej Eva Mišíková.

Dôležitým aktérom je v tomto prípade aj mimoparlamentné KDH, ktoré tvrdí, že pri spolufinancovaní volebnej kampane neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kusého nenastali žiadne zákonné pochybenia. Pripúšťa však, že sa mal použiť vhodnejší administratívny postup. Zverejnením zoznamu darcov preto považuje predseda KDH Milan Majerský túto tému za uzatvorenú.

Kritickejšie to vidí bývalý predseda kresťanských demokratov a dnes člen strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina (52). „Ak to nebol dar ani pôžička, tak potom KDH zo svojich peňazí zo štátneho rozpočtu podporilo Rudolfa Kusého. Prečo takou sumou podporilo nečlena, keď svojim členom nevedelo dať prostriedky na kampaň? Je potrebné sa na to pýtať,” zamyslel sa Hlina.

Rudolfa Kusého zadržala Národná kriminálna agentúra 16. novembra v rámci akcie Development. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Bývalý starosta Nového Mesta sa následne 18. novembra vzdal funkcie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd.