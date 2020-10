Ten vzal 23. septembra Kracinu do väzby, no obvinený sa odvolal. Najvyšší súd (NS) dnes ale nevyhovel jeho sťažnosti a potvrdil verdikt ŠTS. „Senát súdu zamietol sťažnosť obvineného Dušana K., podaný proti uzneseniu ŠTS, ktorým bol obvinený vzatý do väzby,“ povedala hovorkyňa NS Alexandra Važanová. Spolu s Kracinom a Zsuzsovou je v prípade prípravy vraždy Lipšica a Žilinku obvinený aj právoplatne odsúdený v prípade kauzy Kuciak Zoltán Andruskó a tiež neprávoplatne odsúdení v tej istej veci - Miroslav Marček a Tomáš Szabó.

V uznesení z ŠTS o Kracinovom vzatí do väzby sa píšu závažné skutočnosti! Zsuzsová mala podľa uznesenia sľúbiť vykonávateľom za vraždu Žilinku 70-tisíc eur a Lipšica 200-tisíc eur. „Treba zabiť oboch, ale ak sa to nepodarí, priorita je XXX,“ povedala podľa uznesenia Zsuzsová ďalšiemu v reťazi dlhej schémy obvinených. V uznesení sa tiež píše, že Kracina mal za sprostredkovanie vrážd zobrať zálohu 10-tisíc eur. Prebratie peňazí obvinený nevylučuje, ale pred ŠTS tvrdil, že ich vrátil a nič tak hrozivé nechcel vykonať!

Obvinený Dušan Kracina bude stíhaný väzobne. Po Špecializovanom trestnom súde tak rozhodol aj Najvyšší súd. Zdroj: TASR

Najskôr mu vraj bolo totiž povedané o vykradnutí bytu a až neskôr o vražde. „Dal mu zálohu 10-tisíc eur, ale tie peniaze po hodine vrátil späť. Vymyslel si kontakty na ľudí z XXX (ktorým mal likvidáciu zadať, pozn. red.), ale on odtiaľ nikoho nepozná a nikoho nekontaktoval. XXX ho začal vydierať, pretože prevzal od neho úhrnom 900 až 1200 eur po častiach s tým, že to musia dokončiť,“ opisuje ŠTS Kracinove slová.

Podľa uznesenia Kracina pred ŠTS tvrdil, že pracuje ako umývač riadu a okrem svojej priateľky a detí sa nevenuje ničomu inému. Tvrdil aj, že býva v prenajatom byte, nemá kam ujsť, nemá žiadne kontakty v zahraničí a neovláda maďarský jazyk. „Obvinený XXX pred sudcom pre prípravné konanie uviedol, že so XXX bol v kontakte, bol v tom čase vo veľmi zlej životnej situácii, gambloval, opustila ho manželka s deťmi a bol bez finančných prostriedkov,“ píše sa v uznesení ŠTS o Kracinovom vzatí do väzby.

Anketa Príde polícia na skutočného objednávateľa vraždy Daniela Lipšica? Áno 0%

Áno, ale nepodarí sa ho odsúdiť pre nedostatok dôkazov 25%

Nie 8%

Žiadna obdnjeávka vraždy Lipšica nebola 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný