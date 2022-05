Nechutné urážky na prezidentku majú dohru! Strana Smer, lídri ktorej sa dopustili vulgárnych výrokov na adresu prezidentky, si vraj všimli chybu a zverejnili stanovisko k celej situácii. Na ospravedlnenie to však nevyzerá a udalosti z protestu Smeru v Nitre už rieši polícia.

Opozičný Smer-SD vydal stanovisko k výrokom svojich lídrov, ktoré zazneli počas nedeľnej (1.5) akcie strany v Nitre.

Líder Smeru Robert Fico, ktorý aktuálne čelí obvineniu zo založenia zločineckej skupiny, počas svojho prejavu v nedeľu vulgárne zaútočil na svojich politických oponentov. „Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia k...a, tým je to väčšia celebrita," rozohnil sa líder opozičnej strany. Prezidentku Zuzanu Čaputovú označil za „americkú paničku".

Ešte drsnejšie slová na adresu hlavy štátu však zazneli od ľudí v momente, keď dav z pódia agresívne burcoval poslanec Ľuboš Blaha. „Štátna moc mi zakázala to povedať takto nahlas, nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Prosím vás, povedzte to za mňa, je to americká..." kričal Blaha a od davu si vychutnával odpoveď: „Kur*a!"

Vo vyhlásení Smeru sa uvádza, že členov opozičnej strany mrzí, že sa niektorí ľudia na proteste neudržali a povedali, "čo si myslia o prezidentke a mohlo sa jej to dotknúť". V stanovisku tiež pripomenuli, že viac ich mrzí, ako sa vládna koalícia správa k občanom. V organizovaní protestov mienia pokračovať.

"Smer-SD musí vládnej koalícii a prezidentke pripomenúť, že ulice sa napĺňajú len preto, lebo ľudia sú v beznádeji a neveria, že sa niečo na Slovensku zlepší," uviedli predstavitelia strany v stanovisku, ktoré TASR zaslal vedúci jej tlačového oddelenia Ján Mažgút.

Strana zdôraznila, že sloboda slova u politika zahŕňa aj právo tohto politika používať "nadnesené, prehnané, šokujúce a nepekné vyjadrenia, ak je potrebné zvýrazniť vážnosť situácie".

Podľa informácii Tvnoviny.sk, protestom v Nitre sa už zaoberá polícia. „Predmetný protest bol zabezpečený viacerými zložkami PZ, bolo vykonané bezpečnostné opatrenie, taktiež bol v zmysle zákona o Policajnom zbore vyhotovený zvukový a obrazový záznam z predmetného verejného zhromaždenia, ktorý sa momentálne vyhodnocuje a prebieha jeho analýza,“ uviedla pre portál nitrianska policajná hovorkyňa Viktória Borloková. Do úvahy prichádza podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

Vulgarizmy na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktoré odzneli počas nedeľného protestného zhromaždenia organizovaného Smerom-SD, odsúdili viacerí koaliční politici a zároveň sa jej ospravedlnili. Ako jediná zo Smeru sa prezidentke verejne ospravedlnila iba europoslankyňa Monika Beňová.

Prezidentka sa na sociálnej sieti poďakovala za podporu. Podotkla tiež, že voľba politického slovníka aj nástrojov politického boja sú vizitkou predstaviteľov Smeru-SD.

