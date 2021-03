Slovensko sa s problémom výberu šéfa SIS potýka už dlhé roky. Ide totiž o politických nominantov, ktorí podliehajú priamo premiérovi. „Riaditeľ SIS by mal mať kariéru spätú s bezpečnostnými zložkami,“ myslí si bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (58).

Poukazuje na fakt, že pre zahraničné informačné služby bude situácia o to závažnejšia, že Pčolinský bol nominantom Sme rodina. Jej šéf Boris Kollár (55) sa netají, že v mladosti mal za kamarátov aj isté „závadové osoby". Navyše je známa jeho fotka s bosom podsvetia Jurajom Ondrejčákom alias Piťom, ktorý si odpykáva 16-ročný trest za viaceré skutky. Kollár však vždy tvrdil, že vtedy išlo iba o náhodné stretnutie.

Zadržanie Pčolinského môže ovplyvniť aj bezpečnosť Slovenskej republiky. „Dlho potrvá, kým budú zahraničné tajné služby posúvať našej SIS dôležité informácie,“ myslí si Zábojník v súvislosti so zásahom NAKA. Doplnil ho bezpečnostný analytik Ivo Samson (65): „Zahraničné spravodajské služby budú veľmi opatrné, aby nepodali niečo, čo ich samotných môže kompromitovať.“

Závažným problémom môžu byť aj bezpečnostné previerky príslušníkov tajnej služby, ktoré si robia medzi sebou. „Pčolinskému robila bezpečnostnú previerku SIS a podpisoval ju jeho predchodca vo funkcii Anton Šafárik (64),“ povedal hovorca Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Peter Habara. „Bezpečnostná previerka by mala byť do 4. kolena. Mal by to byť odborník s autoritou a dobrý manažér,“ myslí si Zábojník s tým, že previerky sú často nepostačujúce a robené „narýchlo”.