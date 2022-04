Bývalý trojnásobný premiér Robert Fico tvrdil, že ho Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila, lebo ako opozičný politik robí svoju robotu. Z uznesenia o obvinení je však zrejmé, že trestné stíhanie zo založenia zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, je pre podozrenie z jeho protizákonnej „práce" v pozícii predsedu vlády.

Fico sa bráni tým, že iba nahlas hovoril o daňových podvodoch vtedy opozičného politika Igora Matoviča (48) a exprezidenta Andreja Kisku (59): „V obvinení si vymysleli príbeh, ako som vraj vytvoril zločineckú skupinu, ktorá mala škodiť Kiskovi a Matovičovi.“ Problém je, že trojnásobný premiér sa mal na vlastnú žiadosť dostávať k daňovým dokumentom, ku ktorým nemal mať podľa zákona prístup a následne ich zverejňoval na brífingoch niekedy aj v „pozmenenej" podobe.

Proti obvinenej štvorici, ktorou sú v tomto prípade Fico, Bödör, Robert Kaliňák a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (59) nesvedčia len exšéf Finančnej správy (FS) František Imrecze (50), exriaditeľ Kriminálneho úradu FS Ľudovít Makó (44), bývalý šéf Finančnej polície NAKA Bernard Slobodník (61), ale prekvapivo už aj Tomáš Rajecký! Toho obvinili v kauze nelegálnej výroby cigariet, koncom augusta 2021 ho zadržali v Španielsku a následne bol eskortovaný na Slovensko. Aktuálne sedí vo väzbe.

Nového kajúcnika mal Bödör v septembri 2017 požiadať, aby zabezpečil anonymné zverejnenie, resp. posunutie do médií daňových dokladov Kisku, ktoré vraj preukazujú jeho trestnú činnosť. Rajecký sa mal podľa nášho zdroja obávať, že únik informácií bude preverovať polícia. „Gašpar a Kaliňák o tom vedia, nakoľko obsah dokladov poznajú. Keby bol problém, zariadi sa, že to dostane policajt, ktorý to preverí a nič nenájde,“ údajne mal podľa uznesenia povedať Bödör Rajeckému. Ten sa tak rozhodol pomôcť. Oslovil preto kamaráta a zároveň IT odborníka, ktorý z adresy [email protected] odoslal médiám podrobnosti o Kiskovom prípade a fotokópie daňových dokumentov.

Na druhej strane nájdete závažné slová Makóa, Imreczeho a svedka, ktorý potvrdil diskreditáciu na plné ústa!