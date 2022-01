Veľký úspech pre Slovensko! Historicky prvýkrát sa na miesto podpredsedu Európskeho parlamentu podarilo zvoliť našinca. Michal Šimečka bol kandidátom európskej liberálnej frakcie Obnovme Európu (Renew Europe) a hlasovalo za neho 494 europoslancov. Po voľbe zároveň vyhlásil, že bude naďalej aktívny aj v slovenskej politike. Zvolenie podľa neho dokazuje, že aj malé štáty môžu byť rovnocenným partnerom väčších členských krajín.

„Potvrdzuje to tézu, ktorou sa riadim od vstupu do politiky. Odbornosť, poctivá robota a schopnosť spolupracovať sú cestou k tomu, aby Slovensko prosperovalo. A aby bolo úspešné aj medzinárodne, ako rovnocenný partner väčších krajín. Nie je dôvod, aby sme ticho sedeli v kúte,“ napísal europoslanec na sociálnej sieti. Prisľúbil, že bude naďalej nielen hlasom Slovenska v Bruseli, ale bude prinášať aj európske témy na Slovensko. „Som presvedčený, že z pozície podpredsedu europarlamentu bude môj hlas na obranu kľúčových hodnôt liberálneho, sociálne spravodlivého a zeleného Slovenska počuť ešte silnejšie,“ hovorí.

Šimečka bol do europarlamentu zvolený len v roku 2019, radí sa preto medzi nováčikov. Viacerým by preto mohlo napadnúť, prečo miesto nedostal nejaký skúsenejší politik, napríklad známa smeráčka Monika Beňová (53). Objasnil to politológ Grigorij Mesežnikov. Ako vysvetlil, Šimečka bol kandidátom frakcie, ktorá mala na funkciu nárok. Monika Beňová jej členkou nie je, preto ani nekandidovala. Europoslankyňa napokon bola zvolená za kvestorku europarlamentu.

