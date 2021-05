Súčasné podmienky kolúznej väzby sa musia zmeniť. Zhodli sa na tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Ján Richter.

Obaja zároveň odmietli účelovosť motivácie a podpory návrhu na úpravu kolúznej väzby z dielne Sme rodina, ktorá je v súčasnosti v parlamente. „Sme, samozrejme, pripravení na diskusiu i na ústupky v rámci nášho návrhu, to podstatné však je, že kolúzna väzba má byť nástroj na objasňovanie vecí, nie na zdržovanie,“ uviedol.

"Nie je možné, aby bol niekto v kolúznej väzbe rok len preto, lebo vyšetrovatelia nikoho nevypočuli,“ zdôraznil. Richter v prípade obviňovaní Smeru-SD z účelovosti snáh o zmenu podmienok kolúznej väzby povedal, že „niektorí by už mali prestať mať krvavé oči“.

Spor nastal aj pri príspevku pre rodiny v núdzi, ktoré majú dostať 333 eur. Bývalý minister Richter uviedol, že by bol radšej, keby podporili opozičný návrh Hlasu, ktorý bol plošný. Podľa Krajniaka síce táto pomoc nepostihuje všetkých, ale je to podľa neho len prvý krok.

Najviac sa však politici rozohnili pri téme nezamestnanosti. Argumenty lietali z jednej strany na druhú, no najtrápnejšie z toho vyšla nová moderátorka Zuzana Martináková. Tá sa ich niekoľko krát pokúšala prerušiť, no Richter aj Krajniak ju ignorovali a ostro diskutovali ďalej. Martináková boj o slovo po chvíli vzdala a pozerala do papierov. Dočkala sa ho, až keď obaja politici dokončili svoje myšlienky.

