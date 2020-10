Pellegrini podľa vlastných slov pri pohľade na aktuálne čísla a najmä pri pohľade na prudký nárast infikovaných už nemohol mlčať. „Žiada sa mi povedať najmä jedno - buďme, prosím, všetci zodpovední, aby sme spoločne tento nárast zastavili. Aby sa nám nestalo, že budú ľudia umierať, možno ani nie kvôli koronavírusu, ale kvôli tomu, že ťažko skúšané zdravotníctvo nebude vedieť pomôcť ľuďom trpiacim úplne inými chorobami,“ povedal.

Expremiér tak nepriamo podržal stranu súčasnému premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý taktiež prakticky denne vyzýva Slovákov k zodpovednosti. Matovič v posledných dňoch zároveň nevylúčil, že by už čoskoro mohlo dôjsť k ďalšiemu sprísňovaniu opatrení. „Ak by nám naďalej počty pozitívne testovaných rástli a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, ohrozili by sme životy a zdravie - takže je to životná nevyhnutnosť,“prízvukoval.