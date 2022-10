Diskusná relácia TV Markíza Na telo prináša so sebou pravidelne viacero prekvapení. Tentokrát sa o jedno z nich postaral líder SaS Richard Sulík.

OBROVSKÝ ŠOK pred televíznymi kamerami: Sulík prišiel do Markízy ZMENENÝ NA NEPOZNANIE!

Nedeľné politické diskusie so sebou pravidelne prinášajú množstvo zaujímavých informácií, zistení či emócií. Stalo sa už pravidlom, že jednotliví politici sa pred televíznymi kamerami osočujú, hádajú a moderátori majú čo robiť, aby diskusiu udržali na prijateľnej úrovni.

Dnes sa s týmto problémom musel popasovať moderátor TV Markíza Michal Kovačič, ktorý vo svojej relácii Na telo hostil exministra hospodárstva Richarda Sulíka a predsedu parlamentu Borisa Kollára. Druhý menovaný sa počas úvodu diskusie pri téme LGBTI komunite a jeho dávneho statusu na sociálnej sieti tak rozohnil, že mu moderátor musel nechať vypnúť mikrofón.

Sulík bol naopak pomerne pokojný, napokon, od odchodu z koalície má na ramenách evidentne menej zodpovednosti a to sa prejavilo aj na jeho vystupovaní. Napriek tomu však od samotného začiatku pútal pozornosť a pozornému oku diváka určite neušla výrazná zmena v jeho imidži. Do Markízy prišiel totiž tak, ako ešte nikdy predtým. Ak vás zaujíma, s akou zmenou vizáže naklusal líder SaS do Záhorskej Bystrice, pozrite si našu galériu.