Najnovšie majú národniari v hľadáčiku stranu Život-NS, ktorej šéfuje poslanec NR SR Tomáš Taraba. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Strana Život je podľa slov Škopcovej pre SNS prirodzeným politickým partnerom na diskusiu. "SNS chce s politickou stranou rokovať o konkrétnych pozíciách spoločného postupu do parlamentných volieb. Medzi politickými stranami Život - Národná strana a SNS je absolútny programový prienik," uviedla Škopcová.

Taraba potvrdil, že predseda SNS Andrej Danko ho pozval na rokovania o predvolebnej spolupráci. Zároveň sa pomerne zaujímavo vyjadril k pomyselnej budúcej dohode.

SNS opakovane vyzýva na vytvorenie veľkého politického národného bloku so Smerom-SD, Hlasom-SD a menšími politickými stranami. Opozičné strany však podľa SNS odmietajú akékoľvek rokovania, a preto strana oslovuje menšie strany. "SNS súčasne pokračuje v rokovaní so stranou Národná koalícia, stranou Slovenský Patriot a ďalšími, ktoré sa v prieskumoch agentúr objavujú," doplnila Škopcová.

Každopádne, Danko má čo robiť, aby zvrátil nepriaznivé výsledky z predvolebných prieskumov. V tých totiž dlhodobo figuruje jeho SNS pod hranicou zvoliteľnosti. Dôkazom toho je aj najnovší prieskum agentúry Ipsos pre Denník N.

Podľa toho by voľby začiatkom marca vyhral Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (16 percent) a Progresívne Slovensko (11,1 percenta). Štvrtá v poradí by skončila Republika (8,6 percenta), za ňou by nasledovali Sme rodina (8,5 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,4 percenta) a KDH (5,7 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostalo hnutie OĽANO a nová strana Demokrati (obe 4,8 percenta), Aliancia-Szövetség (3,8 percenta). Spomínaná SNS by mala len 3 percentá a strana Za ľudí (2,9 percenta).





