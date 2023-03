Konkrétne ide o stranu Dobrá voľba. Vytvárať koalíciu však vraj nebudú. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini naznačil, že ľudia z Dobrej voľby by sa v prípade záujmu mali stať súčasťou Hlasu-SD a Dobrá voľba by mala zaniknúť. Podpredseda Dobrej voľby Rado Baťo nechcel konkretizovať priebeh rokovaní. "Započali sme oficiálne rokovania, pretože v Dobrej voľbe vidíme skupinu šikovných ľudí, ktorých potenciál by bola škoda nevyužiť a stratiť, preto budeme s predsedom Druckerom ešte rokovať o forme spolupráce," povedal Pellegrini na piatkovej (3. 3.) tlačovej konferencii.

Zároveň zdôraznil, že Hlas-SD nebude vytvárať koalíciu s Dobrou voľbou a ani jej členovia nedostanú miesto na kandidátke, aby sa strana "vyviezla" do parlamentu. "Ak sa ľudia z Dobrej voľby, tí ktorí budú mať o to záujem, budú stotožňovať s naším programom, víziou, sociálno-demokratickou proeurópskou orientáciou, tak tí by sa mali stať integrálnou súčasťou Hlasu a Dobrá voľba by tým pádom mala akoby zaniknúť," priblížil Pellegrini.

V minulosti už od Druckera k Pellegrinimu prešla Zuzana Dolinková. Zdroj: instagram/zuzanadolinkova

Baťo povedal, že rokovania s Hlasom-SD ešte prebiehajú. Baťo zároveň povedal poriadne šokujúce slová o osude predsedu Dobrej voľby Tomášovi Druckerovi. VY SI TO PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

S dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) Dobrá voľba nerokuje a ani to už nemá v pláne. "Nevidíme dôvod na spoluprácu s jedným z hlavných vinníkov súčasného katastrofálneho stavu vládnutia na Slovensku," doplnil.

Baťo v rozhovore pre Denník N pripustil spájanie sa s Hlasom-SD, ak to bude technicky možné. K zlúčeniu asi podľa neho pred voľbami nedôjde vzhľadom na to, že Dobrá voľba má ešte nárok na štátny príspevok za výsledok parlamentných volieb v roku 2020.

