Plénum Národnej rady (NR) SR zrejme o stíhačkách MiG-29 a ich darovaní Ukrajine rozhodovať nebude, koalícia našla iný spôsob. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina)!

Šéf parlamentu zároveň skonštatoval, že aktuálne nie je vôľa na zmenu Ústavy SR v súvislosti s kompetenciami dočasne poverenej vlády.

VIDEO: Posledné dni slovenských stíhačiek MIG-29 vo vzduhu (august 2022)

Kollár potvrdil, že na schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať popoludní, nebude nový návrh uznesenia v súvislosti so stíhačkami. Ozrejmil, že v pondelok (13. 3.) večer sa na koaličnej rade s partnermi dohodli na inom scenári. "Nepôjdeme cez toto uznesenie. Parlament prijíma zákony, ale nerobí výkon moci. Parlament nemôže cez prijatie uznesení odovzdávať komukoľvek naše zbraňové systémy. To musí urobiť len vláda a minister," povedal šéf parlamentu.

Na snímke rozlúčka so stíhačkami MIG-29 na 11. ročníku Medzinárodných leteckých dní SIAF v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa v sobotu 27. augusta 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Konkrétny postup zatiaľ neprezradil, aby "opozičné politické strany na to nepripravil". Zároveň by sa podľa neho stíhačky mali riešiť inak aj v súvislosti s kompenzáciou občanom. "Keď sa naši ľudia svojou prácou podieľali na nejakých hodnotách, ktoré teraz ideme odovzdať, tak by mali mať z toho kompenzáciu," tvrdí.

Čo sa týka chýbajúcich kompetencií dočasne poverenej vlády napríklad v závažných zahraničnopolitických otázkach, podľa Kollára sa to už v tomto volebnom období meniť nebude. Poukázal na to, že naplánované sú už len tri riadne schôdze parlamentu do predčasných volieb. Myslí si, že aktuálne nie je ani vôľa meniť ústavu kvôli týmto kompetenciám.

