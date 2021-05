Vakcína Sputnik V bola registrovaná v Rusku a začala sa používať na jeseň roku 2020. Pre všetkých obyvateľov krajiny je zadarmo a od januára ju môže dostať každý. To však nezvyšuje mieru zaočkovanosti populácie. Podľa ruskej podpredsedníčky vlády Taťány Golikovovej dostalo do polovice mája prvú dávku vakcíny 14 miliónov ľudí, obe dávky asi 10 miliónov. To znamená, že miera zaočkovanosti v Rusku výrazne zaostáva dokonca aj za tou slovenskou: za päť mesiacov bolo zaočkovaných necelých 10 percent obyvateľov krajiny. Vláda chce pritom do konca augusta zaočkovať 60 percent dospelých, aby mohla dosiahnuť kolektívnu imunitu.

V Moskve, kde býva viac ako 12 miliónov ľudí, sa očkuje asi 4 000 obyvateľov denne, vypočítal informačný portál Meduza. Ponuka vakcín zároveň výrazne prevyšuje dopyt po nich. Dostať dávku vakcíny je možné doslova na každom rohu: očkovanie sa vykonáva nielen v štátnych nemocniciach, ale aj v súkromných klinikách a dokonca aj v nákupných centrách. Ľudia však o ňu nejavia záujem a pracovníci mobilných vakcinačných miest sa pri čakaní na pacientov nudia. Odborníci vysvetľujú nezáujem o očkovanie tým, že mnoho obyvateľov ruskej metropoly má pocit, že pandémia v Rusku je už porazená.

Moskva skutočne nevyzerá ako mesto, v ktorom zúri pandémia koronavírusu. Takmer nikto tam nenosí rúško – ani v metre, ani v obchodoch či nákupných centrách. Počas prvej vlny pandémie boli Moskovčania tvrdo pokutovaní za ich nenosenie. Teraz však policajné hliadky pokojne púšťajú do metra aj ľudí, ktorých nos a ústa nie sú vôbec prekryté.

Moskvy a Ruska sa nedotkli ani tvrdé lockdowny, ktoré platili takmer v celej Európe. Všetky prevádzky už niekoľko mesiacov fungujú bez obmedzení a tešia sa zo zákazníkov. Napríklad reštaurácie prijímajú návštevníkov na letných terasách aj v interiéroch bez akýchkoľvek obmedzení. Čašníci v niektorých baroch sa snažia pri práci nosiť na tvári rúško, ale teplé počasie ich často núti strhnúť si masku až po bradu. Divadlá a kiná prijímajú divákov, v ruských rezortných mestách pri Čiernom mori – Anapa a Gelendžik – si turisti a pracovníci gastroprevádzok užívajú čerstvý morský vzduch a slovo pandémia vám pri pohľade na nich určite na rozum nepríde.

Na pláži sme zisťovali, ako to vnímajú samotní Rusi. Obyvateľka ruského mesta Čeľabinsk Uljana Verinová prišla k moru do Anapy na dovolenku. Hovorí, že najskôr chcela byť zaočkovaná proti COVID-19, ale v decembri a januári prakticky nebolo možné v miliónovom Čeľabinsku zohnať vakcíny. Väčšina dávok Sputnika V smerovala do Moskvy alebo do zahraničia. „V zime som ochorela na koronavírus. Teraz už mám imunitu a očkovanie asi nemá zmysel,“ hovorí Uljana pre Plus JEDEN DEŇ. Navyše, ako prezrádza, začala už pochybovať o zmysle očkovania. Niekoľko jej priateľov ochorelo na koronavírus po prvej dávke vakcíny. „Prečo mám riskovať, keď už mám protilátky a všetky obmedzenia boli zrušené?" pýta sa.

Sociológovia naznačujú, že nezáujem Rusov o očkovanie sa dá vysvetliť práve nedostatkom obmedzení a aktuálnych informácií. V publikáciách ruských médií už krajina vyzerá ako víťaz nad chorobou: štátna televízia vysiela reportáže o tom, že pandémia v Rusku ustupuje. Drvivú väčšinu správ o vakcíne tvoria správy o medzinárodných úspechoch Ruska, o registrácii ruskej vakcíny v rôznych krajinách a tiež o nových dodávkach Sputnika do zahraničia. Neexistujú prakticky žiadne správy, ktoré by vyzývali na očkovanie samotných Rusov.

