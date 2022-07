Zatiaľ čo reakcie členov OĽaNO na Krúpov odchod z klubu sú rozpačité, on si za svojim rozhodnutím stojí: „Bolo to rozhodnutie, ktoré som dlho zvažoval a niekoľkokrát odkladal.“ Tieto slová vyriekol na brífingu SaS, čo naznačovalo, že len odchodom z klubu OĽaNO to nekončí: „Vstupujem do poslaneckého klubu SaS. Rozhodol som sa svoju odbornosť využiť v strane, s ktorej hodnotami sa stotožňujem, a v ktorej platia pravidlá,“ vysvetlil Krúpa.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová prezradila, že za prijatie Krúpu zahlasovali všetci zákonodarcovia liberálov. Sulík zašiel ešte ďalej: „Republiková rada SaS sa uzniesla, že menuje Juraja Krúpu za tímlídra pre obranu. Ja som ho poriadne nepoznal,“ povedal Sulík a prezradil, že Krúpu oslovil potom, ako nezahlasoval za prelomenie veta prezidentky Zuzany Čaputovej.

Sulík sa vyjadril aj k tomu, ako budú riešiť koaličnú krízu. Vytvorili vraj tím, ktorý bol splnomocnený republikovou radou. Tím dostal jasnú podmienku, ktorou je, že bude súhlasiť len s takou novou koaličnou zmluvou, z ktorej bude vyplývať, že Igor Matovič nebude viac členom vlády.

Prečítajte si tiež: