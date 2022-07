Po štátnej lotérii štátne zľavy! Niekdajší premiér a súčasný „financmajster" Slovenskej republiky Igor Matovič (49) by sa rád pričinil o vysokú účasť vo voľbách. Výmenou za to chce našincom ponúknuť až desaťpercentné zľavy z poplatkov štátu.

Hoci väčšinu národa naoko lukratívna ponuka prekvapila, Matovič o nej hovoril už pri samotnom zrode svojej vlády. Vo veľkej ankete, ktorá jeho kabinetu zrejme mala pomôcť nájsť jasné smerovanie, totiž Slovákom položil jednoduchú otázku. „Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní na parlamentných voľbách, získal 10-percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu?"

Väčšina opýtaných súhlasila a hoci sa tento bod neskôr do programového vyhlásenia vlády nedostal, minister naň nezabudol. Podľa zistení RTVS totiž potrebné legislatívne zmeny už ležia pripravené na stole. „Mali by byť súčasťou novely, ktorou chce vláda umožniť spojiť druhé kolo prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024," uvádza RTVS.

Líder koaličnej strany Sme rodina návrhom nadšený nie je. „Voľby sú ústavné právo, nie povinnosť a určite nie sme za to, aby sme si účasť vo voľbách kupovali," vyhlásil Boris Kollár (56). Liberálna SaS sa priamej odpovedi k podpore návrhu vyhla. „V SaS vnímame, že volebná účasť je ďaleko za ideálom a vo volebnom programe sme pomenovali viacero spôsobov, ako ju zvýšiť aj bez toho, aby utrpel štátny rozpočet," odkázal stranícky tímlíder pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Tlačové oddelenie saskárov neskôr doplnilo, že konkrétny návrh zatiaľ nevideli. „Ak to však príde na stôl, tak máme pripravené protinávrhy, ktoré považujeme za vhodnejšie." Mimoriadne prekvapivo tentokrát zareagovala líderka Za ľudí, Veronika Remišová - jej reakciu nájdete v galérii

„Myslím, že v tomto bude Slovensko absolútnym preborníkom. Ešte som nepočul, aby nejaký demokratický štát motivoval občanov na účasť na voľbách materiálne," konštatoval politológ Grigorij Mesežnikov. „Je to nehorázne. Účasť na voľbách je právo, pre niekoho možno aj morálna povinnosť, no v každom prípade je to právo a nemalo by byť honorované," rozhorčil sa.