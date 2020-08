Moderátor Michal Kovačič hneď v úvode relácie pripomenul už takmer legendárny výrok Roberta Fica z nedávnej tlačovky. “Garantujem vám, že ak by sme neurobili 13. dôchodky, tak by Smer mal 12-13%” povedal, čím podľa mnohých potvrdil volebnú korupciu. “Čo je volebná korupcia, ak je to v súlade so zákonom? Napokon to podporila aj opozícia,” reagoval rozhorčený Richter, podľa ktorého volebné obdobie končí posledným dňom v úrade. A tak nie je dôležité kedy, ale že k schváleniu 13. dôchodku prišlo. “Čo už má teraz hovoriť pán Richter,” reagoval Krajniak, ktorý sa so svojim náprotivkom dostal do sporu.

V ostrej výmene názorov sa diskutéri navzájom obviňovali z okrádania dôchodcov. Richter sa vyjadril aj k sľubom Smeru z roku 2010, kedy strana tiež sľubovala dôchodcom 13. dôchodky. “V tom čase sme nevyhrali voľby, voľby vyhrala vláda Ivety Radičovej,” poznamenal. V ďalšej časti relácie sa rozhovor prehupol k minimálnej mzde. Podľa Krajniaka zo svojej pozície ministra vyšiel odborom maximálne v ústrety. “Vyhovel som odborom v tom, že je zachované automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. Vyhovel som im aj v tom, že zruším štartovaciu mzdu. Väčšina ústupkov išla smerom k odborom,” povedal. Krajniak tiež pripomenul, že Richter počas svojho prvého obdobia v kresle ministra zdvihol minimálnu mzdu o 11 eur, zatiaľ čo súčasná vláda ju dvíha o 43 eur a to aj napriek veľkej ekonomickej kríze. “Slovensko bude na čele v priemere minimálnej mzdy v pomere k priemernej mzde. Pozrite sa, kde sú Nemci. Oni majú 37% a my máme 57%,” vyhlásil Krajniak. Richter však pripomenul, že zo strany odborárov napriek tomu hrozia verejné protesty (Odborárom sa nepáči, že min. Mzda nebude navýšená na sľubovaných 656 eur, ale iba na sumu 623 eur, pozn. red.). Krajniak sa však podľa vlastných slov postavil na stranu pracujúcich, no odborárom to stále nestačí. “Myslím si však, že moje odvolávanie bude a ja sa veľmi teším, ako budú argumentovať, že som presadil v prvom roku najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy a oni ma idú odvolávať,” povedal.

Bývalý so súčasným ministrom sa porozprávali aj o veľkej ústavnej reforme o dôchodkoch, ktorá by mala zmeniť dôdhodkový strop. “Dohoda bude, že bude stanovený tzv. Individuálny dôchodkový strop. To znamená, že každý človek po odpracovaní 40-tich rokov bude mať nárok na dôchodok. Kto bude chcieť pracovať dlhšie, tak pokojne môže, ale bude mať právo na odchod na dôchodok,” vysvetlil Krajniak, ktorý by však rád presadil aj systém, v ktorom by deti mohli prostredníctvom svojich odvodov prispievať na dôchodky konkrétne svojich rodičov. “Teraz ide všetko do spoločného mešca. Je dôležité, aby bolo umožnené deťom, aby mohla časť ich odvodov ísť priamo na dôchodky ich rodičov,” povedal.

V poslednej časti relácie sa otvorila otázka odluky cirkvi od štátu, s ktorou prišla SaS. Krajniak si podľa vlastných slov v tomto prípade dokáže predstaviť kompromisné riešenie. “V minulosti sme veľakrát navrhovali finančnú odluku cirkvi od štátu. To znamená, že sociálne a kultúrne aktivity, ako aj ochranu kultúrnych pamiatok by štát podporoval aj naďalej. A čo sa týka bežného prevádzkového fungovania cirkvi, ako napríklad platy duchovných, to by bola jednoducho záležitosť cirkvi,” vysvetlil. Zároveň však dodal, že hoci veľké cirkvi by to zvládli, problém by mohli mať tie menšie. Richter si myslí, že Sulík tému otvoril, aby si zachoval liberálne dekórum. “Slovensko má v tejto chvíli úplne iné problémy,” skonštatoval.