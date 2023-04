Opozičná SaS má počas dnešného dňa v Jasnej kongres. Predstavila na ňom volebný program aj zostavu kandidátnej listiny. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák. Na kongrese sa bude voliť aj predseda strany a členovia orgánov SaS.

Súčasný šéf strany Richard Sulík sa bude opäť uchádzať o post predsedu na ďalšie štyri roky. Okrem neho sa o pozíciu uchádzajú aj ďalší dvaja členovia strany, a to Vladimír Poruban a Peter Pacek. Sulíka zvolila strana za predsedu opätovne v roku 2019, tento rok mu vyprší mandát. Ešte v decembri minulého roka pripustil, že do budúcna by sa mali v strane zamýšľať nad jeho nástupcom.

Sulík pred začiatkom kongresu uviedol, že liberáli budú debatovať aj o možnej spolupráci so stranou Hlas-SD. Pripomenul svoje vyjadrenia, že táto strana nie je pre SaS želaným partnerom. "Želám si, aby vznikla riadna pravicová vláda a koalícia," dodal.

Zhruba na poludnie už bolo známe, ako bude vyzerať zostava SASKY vo voľbách. Stranu povedie do septembrových predčasných parlamentných volieb Richard Sulík. Druhým na kandidátnej listine bude Branislav Gröhling. Tretie miesto obsadí Jana Bittó Cigániková, štvrté bude patriť Márii Kolíkovej. Informoval o tom samotný Sulík, ktorý dodal, že po prvých štyroch miestach budú nasledovať ďalší tímlídri strany, krajskí a okresní predsedovia. Avizoval, že platí dohoda so stranou OKS a 15. miesto kandidátky má patriť Ondrejovi Dostálovi. Kandidátku SaS bude schvaľovať republiková rada strany na návrh predsedu.

Spoločná fotografia poslancov Gröhlinga a Zemanovej na kongrese SaS. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Okrem iného sa na kongrese objavil aj Tomáš Szalay, hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa dostupných informácií ide o favorita SaS na post ministra zdravotníctva. Jeho účasť na kongrese nebola až tak prekvapivá, nakoľko má veľmi dobrý vzťah s predsedom kraja Jurajom Drobom zo SaS. Spolu s ním zabezpečovali na špičkovej úrovni očkovanie v kraji počas pandémie koronavírusu.

Počas kongresu sa slova okrem iných rečníkov ujal aj predseda strany Richard Sulík, ktorý vyslovil poriadne odvážne slová. V nich priznal, že v ostatných štyroch parlamentných voľbách bola SaS stranou do počtu. „Preto v týchto voľbách meníme hru. Ideme urobiť čo najviac, aby sme vyhrali voľby,“ uviedol.

