Predseda strany Smer-SD Robert Fico (57) sa v posledných týždňoch príliš na televíznych obrazovkách neukazuje. Jeden z dôvodov môže byť ten, že bývalý trojnásobný premiér musí riešiť úplne nové povinnosti. Podľa zistení Plus JEDEN DEŇ je totiž už niekoľko týždňov hrdým starým otcom. Jeho syn Michal teda asi vedel, prečo potreboval začiatkom roka kupovať luxusný byt.

Keď v januári vyšla najavo informácia, že si Michal Fico (28) kupuje v bratislavskom Starom Meste byt s rozlohou vyše 100 štvorcových metrov, tak asi málokto tušil, že sa s manželkou pripravujú na príchod potomka. Fico ml. mohol podľa vtedy aktuálnych cien vysoliť za byt okolo 450-tisíc eur. Teraz na verejnosť prenikla novinka, že jediný potomok trojnásobného premiéra sa stal otcom!

Nečakanú zvesť potvrdila na sociálnej sieti aj nezaradená poslankyňa Romana Tabák: „Dúfam, že to nikomu nepoviete, ale pánovi Ficovi sa narodila vnučka. Dali jej meno Pavlínka, tak sme sa smiali s kolegami, že to urobili naschvál a pomenovali ju po manželke pána Matoviča,“ prezradila Tabák. Informáciu nám potvrdili aj viaceré hodnoverné zdroje z prostredia Smeru, pričom podľa našich zistení by mala mať mladá ratolesť u Ficovcov 2 až 3 mesiace.

Syn trojnásobného premiéra je ženatý už viac ako 1,5 roka. Svoje áno povedal Nataši, ktorá je dcérou Miloslava Čurillu, jedného z najvplyvnejších ľudí ružomberských papierní Mondi SCP. Čurilla v nich zastáva funkciu predsedu predstavenstva, teda je pravou rukou jedného z najbohatších Slovákov Milana Fiľa (54), ktorý papierne spoluvlastní. Zle nezarába ani Fico junior, ktorý v roku 2018 začal pracovať pre český energetický gigant ČEZ, kde by mal poberať mesačný plat okolo 3-tisíc eur.

Fiľo je považovaný za podnikateľa v pozadí Smeru. Za vlád Ficovej strany dostávali papierne naozaj slušné dotácie. V roku 2012 to bol stimul vo výške 25 miliónov eur a o 4 roky neskôr získali daňovú úľavu až 49 miliónov eur. Rezort hospodárstva pred koncom vládnutia Smeru označil obe pomoci za zákonné. Bývalý sudca Vladimír Sklenka vo svojich výpovediach o korupcii v súdnictve mal však podľa Denníka N pred vyšetrovateľmi spomenúť aj stretnutia expremiéra s Fiľom na Úrade vlády. „Tára a vymýšľa si. Je to čisté ohováranie,“ povedal Fico o Sklenkovi vo videu na sociálnej sieti.

V galérii si pozrite šťastnú dvojicu: Michala Fica a jeho manželku Natašu.