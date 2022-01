Monika Beňová trávila posledné dni v Bruseli, kde si plnila svoju agendu v európskom parlamente. To, čo sa však dozvedela, keď vystúpila z lietadla, jej doslova zmenilo život! Jej syn, ktorý sa pred pár mesiacmi oženil, sa totiž stal otcom! "Tak som vystúpila z lietadla v Bruseli a hneď mám aj prvú vnučku na svete," napísala na sociálnej siete známa politička.

Ako ďalej europoslankyňa napísala, sú nesmierne šťastní. "Sme veľká rodina s krásnymi deťúrencami a to je najviac na svete," vyznala sa dojímavým odkazom politička. Zároveň si však spomenula aj na svojho zosnulého otca, ktorý by mal presne v tento deň svoje narodeniny. "Dnes by mal moj nebohý otec tiež narodeniny tak verím, že sa aj s maminkou tam hore tešia z pravnučky," napísala Beňová.

