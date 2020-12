Šéf Smeru Robert Fico sa počas víkendu poriadne vytočil! Mohol za to vývoj udalostí okolo tajomného zranenia bývalého šéfa polície Milana Lučanského. Na margo toho chce vytvoriť poslanecký prieskum. Na jeho výzvu zareagoval aj poslanec Peter Pollák mladší, ktorý expremiéra poriadne ponížil.

Situácia okolo Lučanského je podľa Fica vážna! V reakcii na to v nedeľu natočil video, v ktorom kritizoval mediálny výstup ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Iniciatívu chce vziať do vlastných rúk.

„Zavolám človeku z vládnej koalície, ktorý zodpovedá za vedenie tohto výboru (ľudskoprávny výbor, pozn. red.) a požiadam ho, aby zajtra ráno tento výbor zvolal a v tomto výbore sa pokúsime vyvolať poslanecký prieskum," zneli Ficove slová v nedeľu okolo poludnia. Problém však je, že podľa poslanca Petra Polláka mladšieho, ktorý v súčasnosti neoficiálne vedie ľudskoprávny výbor, ho šéf Smeru zatiaľ neoslovil na spoluprácu.

„Je 00:00, čakal som celý deň. Museli mi volať novinári, že mi niekto bude volať. Mobil som mal celý deň nabitý, no ON nevolal. Novinári vyzvedali, či zavolal, žiaľ nie,"napísal v noci na sociálnej sieti sklamaný Pollák mladší. Ráno, zdá sa, sa situácia markantne nezmenila. „Zatiaľ nezavolal, oficiálne nič nedošlo. Čo ma však prekvapilo je, že sa obrátil na Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorého je mimochodom členom,"dodal v reakcii pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Okrem Roberta Fica sú členmi ľudskoprávneho výboru viacerí smeráci vrátane Ľuboša Blahu. Šéf Smeru, rovnako ako aj Blaha však ani na jednom zo zasadnutí neboli. Tlačového odboru strany Smer-SD, sme sa pýtali prečo. Do uzávierky však neprišla žiadna odpoveď.

Problémový výbor

Nepríjemnosti s ľudskoprávnym výborom sa ťahajú takpovediac od volieb. Tento výbor totiž podľa nepísaných pravidiel patrí do rúk opozície. Smeráci tak na jeho vedenie chceli vymenovať podpredsedu strany Ľuboša Blahu. Ten je však známy svojím záujmom o rôzne, aj autoritatívne režimy. Presne to sa nepáčilo koaličným poslancom, ktorí Blahu viackrát nezvolili.

Do situácie tak zasiahol poslanec klubu SaS Ondrej Dostál, ktorý sa však po vymenovaní do čela výboru svojho postu vzdal. Spravil to preto, aby výbor po voľšbách opäť sfunkčnil.

Po odchode poslancov okolo Petra Pellegriniho zo Smeru sa však postavenie opozičnej strany zmenilo. Na to zareagovala druhá opozičná strana ĽSNS, ktorá si nárokovala na vedenie výboru.

V súčasnosti je výbor stále bez oficiálneho predsedu. V minuosti ho riadila poslankyňa Vladimíra Marcinková, v súčasnosti na jeho čele neoficiálne stojí Peter Pollák mladší.