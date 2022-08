Parlamentná opozícia bojuje za predčasné voľby už od prvého roku vládnutia súčasnej koalície. Dlhé mesiace zbiera podpisy od občanov, aby mohlo byť vyhlásené referendum. Strany ako SMER-SD, Hlas-SD a ďalšie sa jasne vyjadrujú, že politické karty majú byť rozdané nanovo.

Predčasné parlamentné voľby sú však horúcou témou aj pre mimoparlamentné strany, ktoré by tak dostali urýchlenú šancu na reparát. Na Slovensku máme v súčasnosti desiatky aktívnych hnutí. Denník Plus JEDEN DEŇ zisťoval u vybraných politických zoskupení a hnutí, čo si myslia o súčasnej vládnej kríze, potrebe predčasných volieb či prípadnej budúcej spolupráci s Igorom Matovičom.

Čo je pre Slovensko lepšie? Aby súčasná koalícia dovládla do konca, alebo je potrebné mať čo najskôr predčasné voľby? V Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH) v tom majú jasno. „Pre Slovensko nie je pálčivou otázkou, či majú, alebo nemajú byť predčasné voľby, ale to, ako pomôcť a eliminovať dosah zdražovania a energetickej krízy na peňaženky občanov. Iste, bolo by normálne, aby vláda riadne dovládla. Ak však nedokáže, nechce alebo nevie riešiť problémy a vládnuť, KDH je pripravené okamžite zabojovať o dôveru voličov," vyjadrili sa jasne kresťanskí demokrati, ktorých pozornosť sa dnes sústreďuje na iné voľby: „Súčasnú koaličnú krízu vníma KDH ako spor dvoch ľudí a na túto reality šou v priamom prenose nikto nie je zvedavý. Dnes je predčasné hovoriť o možnej povolebnej spolupráci, keď nevieme výsledky volieb ani zloženie a kondíciu politických subjektov. My sa sústredíme na to, aby sme zvládli najbližšiu reálnu politickú výzvu – spojené regionálne a komunálne voľby."

Článok pokračuje na ďalšej strane.