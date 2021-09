Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nedocielila svojím dovolaním, aby Jaroslav Haščák skončil opätovne vo väzbe. To by sa jej navyše nepodarilo ani v prípade, že by Generálna prokuratúra obvinenie nezrušila.

Nezákonnosť obvinenia Jaroslava Haščáka po rozhodnutí generálneho prokurátora potvrdil aj dovolací senát Najvyššieho súdu SR v odôvodnení uznesenia, ktorým 20. 9. 2021 odmietol dovolanie ministerky spravodlivosti v trestnej veci Jaroslava Haščáka. S odôvodnením rozhodnutia dovolacieho senátu, prijatého pomerom hlasov 5 : 0, sa v týchto dňoch oboznámili právni zástupcovia podnikateľa.

Päťčlenný senát Najvyššieho súdu v odôvodnení doslova uvádza, že „ani v prípade nezrušenia uznesenia o vznesení obvinenia (pozn.: rozhodnutím generálneho prokurátora podľa § 363 Tr. por.) by dovolanie ministerky nebolo úspešné, pretožr sťažnostný súd sa logicky a jasne vyrovnal so všetkými relevantnými skutočnosťami“ . Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 7. 1. 2021 o prepustení Jaroslava Haščáka z väzby vrátane jeho záveru o nedôvodnosti obvinenia Haščáka, je teda podľa dovolacieho súdu vecne správne.

"Dovolací senát sa navyše veľmi podrobne venoval procesným pochybeniam ministerky. Pritom v podstate ukázal, že procesne nezvládnuté dovolanie ministerky spravodlivosti bolo obyčajnou šikanou obvinených J. Haščáka a D. Arpášovej. Ministerka napr. predložila zjavne nevykonateľný návrh na vzatie do väzby, dodatočne predkladala časti spisovej dokumentácie, na ktorú nemohol súd vôbec prihliadnuť. Navyše napr. takéto dodatočne predložené svedecké výpovede podľa súdu „skôr podporovali tvrdenia obvinených, prípadne boli vytrhnuté z kontextu,“ píše sa v stanovisku advokátov Jaroslava Haščáka.

Postup ministerky v prípade Jaroslava Haščáka bol podľa Najvyššieho súdu neakceptovateľný. Zdroj: TASR

K dovolacím dôvodom súd uviedol, že nie je jeho povinnosťou „dedukovať, čo dovolateľ svojou námietkou zamýšľal“, pričom vysvetlil, že viaceré námietky ministerky boli formulované nezrozumiteľne, čo je vážnou chybou „o to viac, že v danej veci išlo o dovolanie podané v neprospech obvinených so žiadosťou o zásah do ich práva na osobnú slobodu“.

Dokonca na margo procesných zlyhaní ministerky pri doplnení dovolania súd poznamenal, že „vzhľadom na to, že dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým sa vážne zasahuje do právoplatných rozhodnutí (o to viac je závažnosť citeľná pri väzobných rozhodnutiach), je postup ministerky neakceptovateľný“.

Procesná účelovosť konania ministerky vynikla aj vo svetle poznámky sudcov k obvinenej Arpášovej, keď podľa súdu „v dovolaní absentuje akákoľvek argumentácia smerujúca k dôvodnosti trestného stíhania obvinenej, keďže ministerka sa výlučne zamerala na osobu obvineného Mgr. Jaroslava Haščáka“.

Poznámka: Denník Plus JEDEN DEŇ a portál pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.