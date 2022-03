Pred budovou parlamentu bolo po čase opäť poriadne rušno. Pred sídlom NR SR sa v ostatnom čase konalo niekoľko protestov, ktorého sa zúčastnilo obrovské množstvo ľudí. Tentokrát si to k našim zákonodarcom namieril síce len jeden človek, no celá situácia bola o to vážnejšia. Podľa dostupných informácií sa neznámy 52-ročný muž dožadoval stretnutia s predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Keď mu to nebolo umožnené, vytiahol nôž, čo potvrdila aj polícia.

Polícia použitím donucovacích prostriedkov muža spacifikovala, a následne ho previezla do jednej z bratislavských nemocníc.

Z oficiálneho vyjadrenia krajského policajného hovorcu Michala Szeiffa je jasné, na koho muž nožom zaútočil a aké zranenia spôsobil.

V súvislosti s incidentom sme oslovili aj predsedu NR SR Borisa Kollára, v prípade jeho odpovede budeme článok aktualizovať.