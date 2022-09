To, čo sa očakávalo dnes o 17-tej hodine, sa napokon neudialo. K odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča v pléne NR SR napokon nedošlo a to zo zdravotných dôvodov. Krátko pred hlasovaním totiž prišlo v rokovacej sále nevoľno jednému z poslancov OĽaNO. Konkrétne išlo o Jána Kerekrétiho (78). V zápätí bol do Národnej rady privolaný tím záchranárov, ktorých bol vyzdvihnúť pri vchode poslanec Juraj Šeliga.

Juraj Šeliga privádza do parlamentu záchranára. Zdroj: kf

Štvrtkové rokovanie parlamentu sa tak skončilo skôr ako zvyčajne. Poslanci sa opäť zídu v piatok (30. 9.) od 9.00 h, no v tento deň sa už hlasovať nebude. Najbližšie tak poslancov čaká hlasovanie v utorok (4. 10.).

Rokovací deň zvyčajne končí o 19.00 h, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) ukončil schôdzu o vyše dve hodiny skôr. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca. Kollár mu zaželal, aby sa zo zdravotných ťažkostí čoskoro dostal.

Krátko po 18tej hodine zverejnil veľmi znepokojujúci status na adresu Jána Kerekrétiho poslanec Juraj Šeliga, z ktorého je zrejmé, že poslanec OĽaNO na tom nie je zdravotne dobre. Jeho mrazivé slová si prečítajte v našej galérii.

Zásah záchranárov po kolapse poslanca OĽaNO Jána Kerekrétiho bol rýchly. Zdroj: kf

Aj keď ide o mimoriadne nepríjemnú a určite nie plánovanú udalosť, Igorovi Matovičovi to pomohlo ešte pár dní mať istotu, že v kresle ministra financií ho poslanci podržia. On sám však rátal s opakom, nakoľko hodinu pred plánovaným odvolávaním zverejnil ďalší zo svojich statusov. Aj v ňom si podal Richarda Sulíka. ""Kolega” Sulík vytiahol tromf. Váhajúcim poslancom práve ponúka podľa jeho slov “deal”. Keď podporia moje odvolanie, sľubuje, že SaS popraví za odmenu Romana Mikulca ruka v ruke s mafiou so SmeroHlasu. On stratil už všetku súdnosť. Rišo, pomstychtivosť je veľmi zlý radca. Brzdi," odkázal niekdajšiemu koaličnému partnerovi.

Poslanci mali vo štvrtok popoludní hlasovať o návrhu na odvolanie lídra OĽANO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Po ukončení debaty k odvolávaniu sa vrátili k riadnej 72. schôdzi. Venovali sa vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie, týkajúcim sa úpravy štátneho rozpočtu a 13. dôchodku.

