Ako sa exminister díva na prejav Vladimíra Putina

Hrozí vypuknutie svetovej vojny, ak sa Čína postaví na stranu Ruska?

Aký signál vyslal svetu a Rusku americký prezident návštevou Ukrajiny?

Ako vníma exminister kontroverzné slová svojho nástupcu Rastislava Káćera

VIDEO Genrál Macko analyzuje Putinov prejav: Hrozí nám globálny konflikt?

Aký dojem vo vás zanechal prejav ruského prezidenta Putina?

Je logické, že o jeho slová sa za týchto okolností zaujímal celý svet, no z môjho pohľadu nepovedal nič nové. V podstate iba zopakoval a prehĺbil posolstvá, ktoré počúvame dlhodobo. Putin naďalej obhajuje brutálnu agresiu na Ukrajine, ktorou pošliapava základné princípy medzinárodného práva a spolupráce.

Vašou prvou reakciou bolo, že šlo o zaujímavú "sondu" do myslenia hlavy ruského štátu. Čo ste tým chceli povedať?

Putin má zjavne pocit, že Rusko je akousi hrádzou stojacou proti dekadentnému Západu, ktorý sa nezaoberá ničím iným, len právami homosexuálov. Dokonca hovoril o tom, že na Západe bude Boh vyhlásený za rodovo neutrálneho. A že Rusko musí chrániť svoje deti pred morálnou degradáciou. Je absurdné, že takouto vyfabulovanou hrozbou niekto zdôvodňuje "misiu," ktorej súčasťou je ničenie susednej krajiny a zabíjanie nevinných ľudí.

Na snímke je Ivan Korčok - exminister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ruský prezident okrem iného povedal, že Západ sa snaží spraviť z miestneho konfliktu globálny. "Budeme reagovať náležitým spôsobom. Hovoríme o existencii našej krajiny," vyhlásil. Vyhráža sa nám jadrovým konfliktom?

Treba vidieť kontext, v ktorom to Putin hovorí. Tým, že suspenduje účasť na jadrovej dohode s USA, opäť potvrdzuje, že medzinárodno-právne zmluvy sú pre Rusko len zdrapom papiera a nedá sa na nich spoľahnúť. Zároveň je pravdou, že ruský prezident aj iní štátni predstavitelia nám už viackrát pripomenuli, že Rusko využije "všetky" prostriedky na svoju obranu. A všetci, samozrejme, vieme, že pojem "všetky" zahŕňa aj jadrové zbrane. Osobne to nevnímam ako reálnu hrozbu ich použitia, no je evidentné, že Rusko tieto slová používa ako politicko-nátlakový nástroj.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v rozhovore pre denník Die Welt, hovoril o tom, že ak Čína vo vojne podporí Rusko, hrozí vypuknutie svetovej vojny...

