Hoci mal Kiska spočiatku povesť nekompromisného podnikateľa a vlastníka nebankoviek, postupom času si predsa len dôveru národa získal. Muž, ktorý vybudoval jednu z najväčších charitatívnych organizácii na Slovensku, sa v roku 2014 stal prezidentom, svoj plat kompletne rozdal na dobročinné účely a z politiky odchádza, ako jeden z obľúbencov. Ani jeho kariéra sa však nezaobišla bez kontroverzností.

Nebankovky ako biznis?



Prakticky od začiatku politickej kariéry mu bolo vyčítané podnikanie s nebankovými spoločnosťami. Často sa skloňovali frázy ako zavádzanie spotrebiteľov a riešili sa aj neprimerane vysoké sankcie v prípade nezaplatenia čo i len jedinej splátky. Na nekalé praktiky nebankoviek svojho času upozorňovala komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na ministerstve spravodlivosti a hovorilo sa aj o pokutách od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Nečudo teda, že Kiskovi jeho podnikateľské aktivity k obľúbenosti nepridali.

Kauza Slavkov

V spoločnosti však značne rezonovala aj kauza, v rámci ktorej mal byť Kiska zapletený do podvodu s lukratívnymi pozemkami vo Veľkom Slavkove. Tie kúpil ešte roku 1999, no neskôr sa ukázalo, že o pozemky bez upovedomenia prišiel ich pôvodný majiteľ Ján Franc a súd mu ich dokonca vrátil. Zároveň bolo vyrozumené, že Kiska pozemky získal v dobrej viere a nevedel o žiadnom podvode. Tieň podozrenia však do prípadu opäť vnieslo video zverejnené anonymným používateľom a zachytávajúce rozhovor podnikateľa Šuligu s Milanom Reichelom. Šuliga hovoril, že Kiska mal o podvode s pozemkami vedieť. „Mňa nezastraší amatérsky zinscenované video na štýl Kočnera, ktorý volal Fica šéf. Je to primitívne video, dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické,"reagoval v tom čase Kiska.

Kampaň a firma KTAG



Ďalšia nepríjemná kauza zasiahla niekdajšieho prezidenta koncom roku 2019, kedy musel čeliť obvineniam z organizovania daňového podvodu. K tomu malo dôjsť ešte počas financovania prezidentskej kampane cez jeho firmu KTAG. Tá si mala z nákladov na Kiskovu propagáciu vo výške asi 770-tisíc eur neoprávnene uplatniť vratku na DPH v sume 146 307,82 eura. Kiska bol toho času majiteľom, ale aj konateľom spoločnosti. "Podvod súvisí so zaúčtovaním daňových dokladov na predvolebnú a volebnú prezidentskú kampaň do účtovníctva spoločnosti, pričom táto činnosť nebola predmetom jej podnikateľskej činnosti," informovala pred časom polícia. Kiska všetky obvinenia odmieta.

Spor s Kaliňákom

Pamätným sa stal aj Kiskov spor s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (49), ktorý v roku 2017 dokonca vyhlásil, že Kiska po služobnej ceste v Mexiku vrátil povracané vládne lietadlo. „Pošlem faktúru prezidentovi za čistenie interiéru lietadla, ktoré sa vrátilo z Mexika celé povracané,“ vyhlásil Kaliňák, ktorý Kiskovi odporučil, mať svoju overenú skupinu ľudí s ktorou bude pracovať a ktorá sa nebude “správať, ako prasce, ale ako ľudia.” Napokon a hovorilo, že na palube nebola žiadna "party" a rozsah nebol taký ako bol opisovaný, ale člen delegácie mal mať problémy sprevádzané nevoľnosťou.

Kiska najnovšie scientológiu verejne odsúdil, Fico na otázku, či bol v konšpiračnom byte na Vazovovej neodpovedal. Zdroj: Koláž Život

Rivalita s Ficom



Za nepochybne najväčšieho politického rivala Andreja Kisku možno označiť expremiéra Roberta Fica (55). Ich nevraživosť sa vyostrovala už počas prezidentskej kamapane, z ktorej Kiska vyšiel ako víťaz, no vzájomná rivalita dosiahla vrchol krátko pred parlamentnými voľbami 2020. “Tak hnusnú antikampaň, ako spustil pred týmito voľbami Smer, Slovensko ešte nezažilo. Nemajú problém klamať a prekrúcať fakty, ako im to vyhovuje,” vyjadril sa reakcii na predvolebné spoty Smeru Kiska.



“Najväčším cieľom antikampane som práve ja, lebo vedia, že strana ZA ĽUDÍ bude po voľbách silným a stabilným partnerom. Preto na nás stále útočia. Verím, že polícia už začala konať a opýtala sa spoločnosti Google, kto zavesil tie zinscenované a postrihané videá, ktoré sa ma snažia očierniť. Verejnosť sa musí dozvedieť, kto za nimi stojí,” rozhneval sa v tom čase Kiska, ktorý dodal, že sa nenechá zastrašiť.