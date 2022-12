Spis Gorila má zachytávať rozhovory medzi vtedajším šéfom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščáka a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. V kauze figurovali aj Anna B. a Jirko M. Finančník aj skupina autenticitu nahrávky spochybňujú. Spis Gorila sa dostal na verejnosť v novembri 2011, keď ho na internete zverejnil anonym. Obsah spisu vyvolal vlnu nevôle, ktorá sa prejavila vo forme protestov a kritiky voči aktérom kauzy.

Jaroslav Haščák - spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Zdroj: TASR

Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K. z kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka. Jej autenticitu potvrdil vtedajší šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Viaceré médiá dostali o necelý rok neskôr link na údajnú zvukovú nahrávku. Materiál z kauzy je skartovaný, potvrdil v roku 2019 vtedajší šéf Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik. Jej autenticitu preto podľa neho nebolo možné potvrdiť.

Jaroslava Haščák v súvislosti s kauzou Gorila obvinili aj v roku 2020. Zadržali ho 1. decembra v sídle spoločnosti Penta v bratislavskej Petržalke. Obvinili ho z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, niekoľko týždňov bol vo väzbe. Generálna prokuratúra SR obvinenie koncom augusta 2021 zrušila. Ministerstvo spravodlivosti sa neskôr v mene štátu finančníkovi ospravedlnilo za nezákonne vznesené obvinenie a väzobné stíhanie.

Denník Plus JEDEN DEŇ, ktorý patrí do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní skupina Penta zverejňuje bez úprav celú tlačovú správu obhajcov Jaroslava Haščáka: Aktuálne obvinenie, obdobne ako obvinenie v kauze Arpáš, ktoré bolo vznesené pred 2 rokmi, neprináša žiadne nové zistenia a je v rozpore s doterajším postupom orgánov činných v trestnom konaní. Tvrdia to právni zástupcovia Jaroslava Haščáka v reakcii na Uznesenie, ktoré bolo doručené 1.12.2022 Jaroslavovi Haščákovi a podľa ktorého je obvinený pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Digital park Zdroj: archív

„Obvinený sa má právo brániť, ale musí vedieť, čo mu je kladené za vinu a o aké dôkazy sa to opiera. Žiaľ, z obvinenia nie je veľmi zrejmé, čomu sa má klient brániť, keďže je plné dohadov a hypotéz a podobá sa skôr zdĺhavému realizačnému návrhu než vážne mienenému obvineniu. Uznesenie, ktoré nám bolo doručené nie je hodné práce elitného vyšetrovateľského tímu NAKA“, povedal Martin Škubla, právny zástupca Jaroslava Haščáka.

Právni zástupcovia Haščáka zároveň poukázali na podľa nich zásadné nedostatky v novom obvinení:

Únik informácií o vznesení obvinenia do mediálneho prostredia predtým, ako bolo obvinenie doručené J. Haščákovi

Obvinenie neuvádza žiadne nové skutočnosti a dôkazy, ktoré by neboli predmetom vyšetrovania v posledných 10 rokoch

Dvaja z obvinených sú obvinení zo skutku, z ktorého už raz obvinení boli (v roku 2018), pričom toto obvinenie zrušil generálny prokurátor v októbri 2018. Vo svojom rozhodnutí Generálny prokurátor doslovne uviedol: „Obvinení Ing. V.R. a Ing. S.R. pri podpise zmlúv, v dôsledku ktorých malo dôjsť ku škode, teda konali v súlade s platným právom a vôľou jediného akcionára nimi zastupovanej spoločnosti GovCo, a.s. - Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ich konaním žiadna škoda vzniknúť nemohla.“ Postup Generálneho prokurátora a jeho rozhodnutie je pre vyšetrovateľa právne záväzné. Vyšetrovateľka tak koná v rozpore s týmto rozhodnutím, pričom v Uznesení neuvádza žiadne nové zistenia, ktoré by popierali predchádzajúce rozhodnutie Generálneho prokurátora.

Každé obvinenie sa musí opierať o fakty! Nie o dohady, či domnienky. V texte Uznesenia vyšetrovateľka nepracuje s faktami, ale uvádza tvrdenia o údajných zámeroch, ekonomických, či iných motiváciách, ku ktorým neuvádza žiadne dôkazy. Obvinenie je tak postavené na dohadoch a špekuláciách, nie na faktoch a dôkazoch!

Jaroslav Haščák je obvinený zo založenia zločineckej skupiny a z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Je absurdné, že zároveň nie je obvinený zo žiadneho zločinu, ktorého sa mala údajná zločinecká skupina dopustiť. Podľa vyšetrovateľky mala táto zločinecká skupina páchať korupciu a inú ekonomickú trestnú činnosť. Pritom z korupcie nie je obvinený nikto zo 7 obvinených! Podstatou činnosti tejto zločineckej skupiny nemá byť pranie špinavých peňazí, ale mnohonásobná, sofistikovaná ekonomická trestná činnosť, ktorú mal J.Haščák zosnovať a riadiť. A táto (zdrojová trestná činnosť) mala byť zdrojom príjmov, ktoré až následne mali byť legalizované. Je nepredstaviteľné, aby bolo vážne mienené obvinenie hlavy zločineckej skupiny zo zločineckého sprisahania za účelom ekonomickej kriminality, ak vyšetrovateľka nevie ani po 11 rokoch Jaroslava Haščáka obviniť - či už ako páchateľa alebo účastníka - ani z jedného zdrojového ekonomického trestného činu!

