Skupina poslancov v novele navrhuje, aby obchody na Slovensku boli okrem sviatkov zatvorené aj väčšinu nedieľ v roku. Výnimkou má byť posledná nedeľa pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele.

Obchody by mali byť v nedeľu ZATVORENÉ: Počas týchto sviatkov by ste zas po novom mali nakúpiť Zdroj: Shutterstock

Okrem toho navrhujú vypustenie zákazu pre niekoľko sviatočných dní, v ktorých doteraz nebol umožnený predaj, a to 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. V týchto dňoch by tak bolo možné otvoriť maloobchodné prevádzky a umožniť predaj tovaru spotrebiteľovi. Ak však niektorý z týchto dní pripadne na nedeľu, malo by ísť o voľný deň.