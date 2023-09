BRATISLAVA - Po pandémii sa ľudia vrátili do kamenných predajní. V prvom polroku vzrástla návštevnosť nákupných centier a retailových parkov u nás o 8 %, najradšej v nich nakupujeme potraviny a toaletné výrobky.

Na konci tohtoročného júna bola výmera moderných retailových priestorov na Slovensku vyše 2,3 milióna štvorcových metrov. Ich plocha sa za posledné desaťročie zvýšila o cca 60 %, nákupné centrá tvoria 70 %, retailové parky 30 %, (pozn. red. - nákupné centrum je budova s vyšším počtom prevádzok rôzneho druhu, zákazník sa pri vstupe do jednotlivých obchodov pohybuje v interiéri, retail park je budova s menším počtom nájomcov a návštevník do prevádzok vstupuje z exteriéru). ,,Zákazníci preferujú nákupné centrá najmä pri nakupovaní vecí dennej spotreby, oblečenia a potravín. Ale aj pri elektronike je bežné, že ju si objednajú on-line a potom si ju prídu vziať do predajne. Výhodou klasického nakupovania oproti internetovému je, že ho ľudia využívajú a vnímajú ako trávenie voľného času a nákupné centrá, ktoré ponúkajú aj zábavu a relax, sú vo výhode," hovorí Martin Šmigura, investičný riaditeľ spoločnosti WOOD & Company.



Od potravín po bytové doplnky

,,V prvom polroku 2023 sa zvýšil nielen počet zákazníkov, ale aj obrat prevádzok. Vyplynulo to z údajov spoločnosti CBRE," hovorí analytička WOOD & Company Eva Sadovská. S rastúcim počtom zákazníkov vzrástli aj tržby nákupných centier, medziročne boli vyššie o 11 %, v prípade retailových parkov narástol obrat o 21 %. Návrat ku klasickému nakupovania sa prejavil v celej Európe. ,,Napríklad potraviny a toaletné výrobky nakupuje radšej v kamenných obchodoch až 84 % opýtaných Európanov. Nasledujú luxusné tovary či šperky s podielom 73,1 % a ručne vyrobené výrobky - 72,2 %. Vo fyzických prevádzkach nakupujú európski spotrebitelia radšej aj domáce potreby (bytové dekorácie a nábytok), kozmetiku, obuv. Naopak, viac ako polovica opýtaných nakupuje on-line spôsobom darčeky, hobby výrobky, či elektroniku," dodáva Sadovská.



Po krízach míňame viac

Na našu chuť nakupovať vplýva mnoho faktorov. V posledných rokoch to bola predovšetkým pandémia, zatvorenie obchodov, neskôr vojnový konflikt na Ukrajine, energetická kríza a rekordne vysoká inflácia. Podľa údajov Štatistického úradu sa ale v posledných mesiacoch nálada slovenských spotrebiteľov zlepšuje.

Aktuálny vývoj ekonomických ukazovateľov:

Nezamestnanosť - počas 2. štvrťroku klesla miera nezamestnanosti prvýkrát pod 6 % na 5,7 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň za dva a pol roka.

Platy - rast nominálnych miezd dosiahol v 2. kvartáli 2023 výrazných 9,9 %, vzhľadom na pomerne vysokú infláciu, ale reálne platy klesli o 2 %. Priemerná mzda v hospodárstve počas tohto obdobia dosiahla 1 419 eur.

HDP - v druhom štvrťroku 2023 sa medziročne zvýšil o 1,5 % v stálych cenách, sezónne neupravený, ide o najrýchlejší rast za posledných päť kvartálov

Inflácia - rast cien tovarov a služieb sa z januárových 15,2 % spomalil na augustových 8,9 %, priemerná inflácia za rok 2023 sa očakáva na úrovni 10 - 11 %, čo je nižšia úroveň ako vlani