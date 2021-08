Očkovanie podľa koaličnej strany SaS rozdeľuje spoločnosť, otázky ohľadom vakcinácie prerastajú do agresívnych útokov a pozitívnu náladu nevnesie ani očkovacia lotéria Igora Matoviča, ktorú považujú za nedostatočne motivačnú. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý si liberáli nechali vypracovať.

Prieskum na zadanie SaS sa konal v období od 21. do 27.7.2021 na vzorke 1000 respondentov. Podľa poslankyne SaS a šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó-Cigánikovej, téma očkovania rozdeľuje spoločnosť. "Dôkazy hovoria jasne v prospech očkovania," hovorí Cigániková a dodáva, že rozprava o tejto téme sa presunula nielen do domácností, ale aj do kostolov a práce. "Sme svedkami rôznych protestov a osobných útokov. Bohužiaľ už nie ústnych," dodáva s tým, že niektorí politici z opozície broja proti očkovaniu nielen protestami.

Práve pre tieto útoky a otázky ohľadom očkovania, ktoré rezonujú spoločnosťou, si strana SaS dala vypracovať prieskum, ktorý odpovedá napríklad na to, "či sa očakávania ľudí v tejto téme stretávajú s naším videním reality a či sú spokojní s riešeniami, o ktorých sme presvedčení, že sú v súčasnej dobe poznania tie najsprávnejšie.”

Podľa prieskumu sa ľudia vakcinácie boja najviac preto, lebo vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo (35,7 %), na druhom mieste (31,2 %) "víťazí" obava o vedľajšie účinky a tretie miesto v prieskume obsadilo tvrdenie, že človek je zdravý, a preto nepotrebuje očkovanie (24,6 %). Ministerstvo zdravotníctva však nedávno tieto tri dôvody, prečo sa ľudia nedajú očkovať, vyvsetlilo. "Technológia, na ktorých sú mRNA vakcíny postavené, nie je úplne nová. Bola vyvíjaná už od 90-tych rokov, vedci tak nezačínali od nuly. Pre urgentnosť pandémie bol proces schvaľovania vakcín administratívne zjednodušený a zrýchlený, ale nikdy nie na úkor bezpečnosti," píše na sociálnej sieti rezort zdravotníctva.

K vadľajším účinkom dodáva, že obavy sú odôvodnené. "Masívne očkovanie po celom svete však potvrdilo to, čo ukazovali klinické skúšania: vakcíny sú bezpečné. Vedľajšie účinky majú takmer vždy podobu krátkodobých nepríjemností (teplota, únava, bolesť hlavy) a závažné vedľajšie účinky sa objavujú veľmi zriedkavo," dodáva, že zdraví ľudia taktiež nie sú v bezpečí pred koronavírusom najmä pri nových mutáciach. "Aj pri mladých a zdravých ľudí sú riziká vyplyvajúce z Covidu vyššie ako riziká spojené s očkovaním. Pri Delta variante dáta zo zahraničia ukazujú, že viac mladých ľudí končí v nemocnici," uzatvára rezort.

Ako najmenší problém vidia ľudia fakt, že sa nemajú ako dopraviť na vakcináciu alebo im nemá kto pomôcť s registráciou alebo to, že si nemôžu vybrať vakcínu ktorú preferujú. Až 18,6 % ľudí udáva ako dôvod neočkovania fakt, že sa nechcú "podvoliť nátlaku vlády a politikov”.

Ako uviedla aj Cigániková najviac nezaočkovaných je práve u voličov opozičných strán - nemajú ani polovicu očkovaných - Smer-SD (48%), ĽSNS (25%) a Republika (8%)."Na chvoste sa nachádzajú strany, ktoré systematicky bojujú proti očkovaniu. Ich lídri hľadajú rôzne pseudodôvody, prečo by sa nedali zaočkovať a šíria rôzne bludy, aby si upevňovali svoju voličskú základňu. Je to veľmi krátkozraké," zhodnotil bratislavský župan a člen SaS Juraj Droba. Naopak najviac zaočkovaných je medzi voličmi Progresívneho Slovenska( 98 %), SaS (92 %) a KDH (91 %).

Prekvapivo až 48,9 % hovorí, že sa nedá očkovať v žiadnom prípade a to ani za odmenu. Viac ako 28% opýtaných z nezaočkovaných nesúhlasí s odmeňovaním ani formou Matovičovej lotérie. Bittó-Cigániková, tvrdí, že peniaze použité na lotériu mali ísť skôr do vakcinačných centier a lekárom, ktorí by ľudí motivovali. “Úspech nie je keď sa prihlási veľa ľudí do lotérie, ale keď sa nám zvýši počet nezaočkovaných, a to sa nezmenilo. Tí ktorí sa chceli zaočkovať, urobili tak aj bez lotérie. Lotéria dokonca nie je populárna ani medzi voličmi OĽaNO, a nie je vnímaná ako dostatočná motivácia,” uzavrela poslankyňa.