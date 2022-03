Vojna na Ukrajine sa dotkla aj mnohých Slovákov. Ľudsky, ale aj politicky, ako vnímate, že nepokoje trvajú už vyše dvoch týždňov a k dohode o prímerí sa obidve strany ani len nepriblížili?

- Žiadna vojna ani len nemala byť. Civilizovaný svet je ľudsky, ideologicky i politicky taký vyspelý, že ku konfliktu zbraní už nikdy nemá dôjsť. Osobitne pre Európu je to zvlášť neprípustné, keďže vzájomné ekonomické, spoločenské i medziľudské väzby jednotlivých krajín sú na veľmi vysokej úrovni. A je jedno, ktorá z nich akú ideológiu uprednostňuje. Vyspelí ľudia majú riešiť spory rokovaním za zeleným stolom a dohodami.

V stredu otriasla svetom informácia, že Rusi zbombardovali pôrodnicu v Mariupole. Čo hovoríte na takéto činy?

- Je to bohapusté barbarstvo. Vo vojnách trpia a umierajú nevinní ľudia. Musím povedať, že sa ma útoky na nemocnice, školy, obytné bloky, na elektrárne, teplárne a inú infraštruktúru slúžiacu pre bežný život obyčajných ľudí bytostne dotýka. Takéto informácie len ťažko psychicky spracúvam. Opakujem, vojna na Ukrajine nikdy nemala byť. Najmä keď agresorom je susedná, navyše slovanská krajina.

Ako by ste reagovali, ak by sa nedajbože niečo také týkalo Humenného?

- Nemám ani pomyslenia, že sa také niečo môže stať.

Mnohí ľudia si zo strachu pred možným útokom aj na našu krajinu chystajú núdzové balíčky a zaujímajú sa, ako sú na tom mestá s krytmi Civilnej ochrany. Koľko obyvateľov vie Humenné pred prípadnou hrozbou ochrániť?

- Na území mesta Humenné sa nachádza deväť krytov Civilnej ochrany. Sú v pôsobnosti firiem a sú prioritne určené práve pre zamestnancov týchto firiem. Osem krytov je plynotesných a jeden je plne odolný. Okrem toho sa na území mesta nachádzajú (vzniknú v prípade potreby) tzv. JÚBS úkryty (jednoduché úkryty budované svojpomocne). Podľa evidovaných údajov môže vzniknúť v Humennom spolu 466 takýchto úkrytov s kapacitou 30 700 ukrývaných. Vzhľadom na počet obyvateľov mesta znamenajú JÚBS úkryty kapacitu pre 98 percent obyvateľov. Takzvané JÚBS úkryty sú aktuálne bežne využívané priestory bytových domov, ktoré sa v prípade potreby do 24 hodín uvedú do pohotovostného režimu.

Rieši otázku prípadnej evakuácie obyvateľov a využitia krytov aj krízový štáb?

- Áno a to permanentne. Máme podrobné informácie z Okresného úradu v Humennom a môžem konštatovať, že na prípadné krízové situácie sme dobre pripravení. Zároveň však veríme, že k útoku na naše mesto i krajinu nikdy nedôjde. Že vojna na Ukrajine skoro pominie a my sa budeme venovať len príjemnejším starostiam v živote.

V Humennom sa nachádza dočasný núdzový tábor. Počet utečencov v ňom sa počas dňa mení. Zdroj: fb HaZZ

Ako sa Humenné zapojilo do pomoci v rámci vojny na Ukrajine? V meste je záchytný tábor, v tunajších hoteloch boli a sú ubytovaní mnohí utečenci...

- Situácia, ktorá vznikla útokom na Ukrajinu 24. februára, nás nemilo prekvapila. My, ktorí sme v blízkosti hraníc, si to uvedomujeme o to citlivejšie. Čo sa týka našej pomoci, okamžite som sa kontaktoval s našimi poslancami, ale aj s bezpečnostnou radou okresu, na ktorej zasadnutí som sa zúčastnil. Informoval som sa priamo v záchytnom tábore, kde je stanové mestečko, koľko tam majú ľudí a akú pomoc potrebujú. Zapojili sme sa najmä cez naše príspevkové organizácie, ako aj do triedenia materiálnej pomoci v skladoch. Zistili sme, že materiálna pomoc nie je až taká akútna a skôr je potrebná tá finančná. Preto som zvolal minulý týždeň mestské zastupiteľstvo, na ktorom sme sa po dohode s regionálnymi združeniami miest a obcí okresov Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a Medzilaborce rozhodli urobiť aj verejnú zbierku Pomôžme Ukrajine, kde sme už niektorí prispeli a pridať sa majú aj regionálne združenia ZMOS.

