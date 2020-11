Zákaz vychádzania sa nestane minulosťou ani náhodou! Oznámil to premiér Igor Matovič v Rádiu Expres. Kedy nebudeme môcť von?

Nezachráni nás už ani negatívny test! Potvrdil to premiér Igor Matovič, ktorý priznal, že v prípade ďalšieho núdzového stavu, ktorý má vláda v pláne vyhlásiť, nepomôže ani negatívny test na COVID-19.

Aktuálny núdzový stav platí do 14. novembra. Vláda však už teraz deklaruje, že má v pláne spustiť ďalší. Zmeniť sa má aj zákaz vychádzania, ktorý sa prenesie na noc. Premiér poznamenal, že tak chce zamedziť šíreniu nákazy v kluboch a baroch.

Po novom bude teda zákaz vychádzania platiť medzi 23.00 a 5.00 ráno. "Jednoducho od 23.00 do 5.00 sa môže ísť do práce, z práce, ale mať nejaký nočný život, to určite nie," povedal premiér s tým, že v tomto prípade bude jedno, či človek má, alebo nemá negatívny test.