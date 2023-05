Ďalšia POMOC Kyjevu: Slovensko PODPORÍ misiu pre Ukrajinu výcvikom i vyslaním 6 VOJAKOV! ×

Slovenská republika vyšle do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý vo štvrtok odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR.