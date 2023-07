Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD. Presadiť chcel uznesenie, ktorým by parlament zaviazal premiéra Ľudovíta Ódora, povereného vedením rezortu vnútra, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. Docieliť chcel aj odchod šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása.

Situácia v polícii je podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica neudržateľná. Na sobotnej tlačovej konferencii poukázal, že Hamran neprešiel riadnym výberovým konaním a menil sa pre neho zákon. "Rezort vnútra je dnes bez akejkoľvek kontroly. Je v rukách toho malého Hamrana, ktorý si s tým ministerstvom bude robiť, čo len chce," poznamenal Fico. Zároveň krok na zvolanie mimoriadnej schôdze považuje za "mimoriadne správny".

Strana návrhom reagovala na kauzu okolo odchodu Ivana Šimka z vedenia ministerstva. Tomu prezidentka SR Zuzana Čaputová počas týždňa odobrala poverenie riadiť rezort a poverila tým Ódora. Hlava štátu s premiérom argumentovali naštrbenou dôverou medzi vedením rezortu a polície. Prezidentka nevidela dôvod na personálnu destabilizáciu Policajného zboru.

Nerokovalo sa ani o samosprávach

Mimoriadna schôdza k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady (NR) SR o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií sa nezačala pre nedostatok poslancov. Počas druhého sobotňajšieho pokusu o začatie schôdze sa prezentovalo 48 poslancov.

Poslanci NR SR tak nerokovali o návrhu uznesenia, ktorým by požiadali vládu SR, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Mimoriadnu schôdzu predseda parlamentu Boril Kollár (Sme rodina) definitívne ukončil.

Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci za Smer-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený). Poslanci mali o návrhu uznesenia rokovať v piatok (21. 7.). Po viacerých pokusoch sa však neprezentovalo dostatok poslancov. Preto presunul predseda NR SR mimoriadnu schôdzu na sobotu.

Samosprávy rokovali počas posledných týždňov s viacerými ústavnými činiteľmi krajiny. Stretnutie mali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou či premiérom Ľudovítom Ódorom. Kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur samosprávam prisľúbila ešte bývalá vláda.

V stredu (19. 7.) sa po rokovaní so zástupcami samospráv Ódor vyjadril, že ich žiada o trpezlivosť do 15. augusta. Vtedy má mať vláda k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Môže tak potom nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo. Zastupitelia samospráv sa v piatok vyjadrili, že do polovice augusta počkajú, no ak im vláda nakoniec peniaze nevyplatí, budú podnikať ďalšie kroky, aby sľúbené financie dostali.

