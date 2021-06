Nie je to tak dávno, čo sa bývalý štátny tajomník Samuel Vlčan stal po demisii exministra Jána Mičovského ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na jeho predchádzajúcu pozíciu teraz nastupuje človek, ktorý dlhé roky pôsobil ako poradca pre oblasť malých a rodinných farmárov. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka MPRV SR predložil na 16. schôdzu vlády SR Vlčan.

Kto je Milan Kyseľ?

Milan Kyseľ je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, uvádza na sociálnej sieti agrorezort.

Od roku 2011 pôsobil ako konateľ v súkromnej spoločnosti RIMANEC s.r.o v okrese Pliešovce, so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, chov hospodárských zvierat, zmiešané hospodárstvo. Okrem toho, figuruje aj na obchodnom registri spoločnosti Obecné lesy Pliešovce s.r.o a je členom Spolku farmárov Slovenska.

V politike nováčikom nie je. Už v roku 2018 v komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý na post starostu v obci Pliešovce.

Po parlamentných voľbách 2020 pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poradca pre oblasť malých a rodinných farmárov. Bol členom poradného zboru okolo Mičovského, avšak po ostrej kritike na šéfa rezortu aj odišiel. Vtedy vyhlásil, že Mičovský svojich poradcov ignoroval a obchádzal a to bol aj dôvod jeho odchodu. Neskôr sa s ním počítalo aj ako s riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry ale túto funkciu obsadil Tibor Guniš, ktorého vymenoval Mičovský.

Kyseľ sa do politiky vracia potom, čo Andrej Gajdoš rezignoval na vlastnú žiadosť z postu štátneho tajomníka agrorezortu. To, že súčasný minister Vlčan má jeho plnú podporu svedčí aj vyhlásenie MPRV SR na sociálnej sieti. „O tom, že pán minister to s podporou malých a rodinných poľnohospodárov myslí úprimne a vážne, svedčí aj moja nominácia. Ďakujem za prejavenú dôveru a urobím všetko preto, aby sme spolu oživili slovenský vidiek,“ uviedol Kyseľ po svojom vymenovaní do funkcie.